Goud- en zilverprijzen bereiden zich voor op Black Swan evenement van $50 biljoen

De grondstoffenprijzen zijn de afgelopen weken gedaald doordat de zorgen over de economie verergeren. Metalen voor elektrische voertuigen zoals lithium en nikkel zijn allemaal gedaald, terwijl de prijs van ruwe olie zich terugtrok in de aanloop naar de laatste OPEC+-bijeenkomst. De goudprijs, die onlangs een recordhoogte bereikte, is gedaald tot ongeveer $1.950. Evenzo is de zilverprijs in een correctie terechtgekomen nadat deze met 11% was gedaald ten opzichte van het hoogste punt ooit.

Black Swan evenement

Het grootste nieuws van de laatste tijd is de overeenkomst over het schuldenplafond die tussen de Democraten en de Republikeinen is bereikt. Als deze deal wordt aangenomen, zal de VS een faillissement voorkomen en de regering staande houden. Het belangrijkste is dat het een verlaging van de kredietrente door belangrijke bedrijven zoals S&P Global, Moody’s en Fitch zal voorkomen.

De deal presenteert echter een grote Black Swan gebeurtenis die zou kunnen leiden tot meer vraag naar goud en zilver. Hoewel de deal naar verwachting het tekort zal verminderen door de uitgaven te bevriezen, is de realiteit dat de overheidsschuld blijft stijgen.

Zoals hieronder getoond, heeft de VS meer dan $31,4 biljoen aan overheidsschuld. Dit is een grote stijging gezien het feit dat de schuld $9,7 biljoen bedroeg in 2008 en slechts $345 miljoen in 1968.

Het tempo van de groei van de overheidsschuld is de afgelopen jaren toegenomen dankzij de Covid-19-uitgaven. Toen Trump in 2016 aantrad, bedroeg de Amerikaanse schuld meer dan 19 biljoen dollar.

Deze nieuwe deal zal naar verwachting de Amerikaanse schuld de komende jaren met meer dan $4 biljoen verhogen. Hierdoor zal de Amerikaanse staatsschuld oplopen tot meer dan 35 biljoen dollar. Analisten denken dat de Amerikaanse schuld in 2030 meer dan 50 biljoen dollar zal bedragen.

Helaas is er geen mogelijkheid om dit traject te verkorten. Om de schulden te verminderen, moeten de VS bezuinigen, inclusief defensie, wat beide partijen afwijzen. Ook moet de regering de belastingen verhogen, waar de Republikeinen tegen zijn.

Amerikaanse schuld en goudprijzen

Ondertussen is er een groot risico dat de Amerikaanse sociale zekerheid in 2034 zonder geld komt te zitten. De tijdlijn zou korter kunnen zijn omdat schattingen van de overheid altijd verkeerd zijn.

Daarom is er een zwarte zwaangebeurtenis in die zin dat het vertrouwen in de Amerikaanse schuld in de komende jaren zou kunnen eroderen. En met toekomstige beraadslagingen over het schuldplafond is de kans groot dat de VS in gebreke blijven.

Ook zal de VS een Black Swan gebeurtenis meemaken wanneer de sociale zekerheid geen geld meer heeft. Zoals we in Frankrijk zien, kan knoeien met de sociale zekerheid tot chaos leiden. Franse burgers zijn in opstand gekomen nadat de regering besloot de pensioenleeftijd met twee jaar te verhogen.

Daarnaast is de opkomende markt in rep en roer ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Zoals we hier schreven, zijn er nog nooit zoveel stemmen opgegaan voor de-dollarisering.

Al deze factoren zouden bullish kunnen zijn voor de goudprijs aangezien dit het bekendste alternatief is voor de USD. Dit verklaart waarom veel landen zoals Rusland, China en Turkije massa’s goud kopen. Het verklaart ook waarom de goudprijs dit jaar naar een recordhoogte is gestegen.

Terwijl de goudprijs zich heeft teruggetrokken, bestaat de kans dat ze de komende maanden weer zullen opveren. Als dit gebeurt, profiteert ook zilver.