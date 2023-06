Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De grondstoffenprijzen zijn in de problemen nu de tekenen van verdere zwakte in China aanhouden. De Invesco Commodity Index is gecrasht tot $22, het laagste niveau sinds 22 januari, na een duik met meer dan 27% ten opzichte van het hoogste niveau tijdens de pandemie. De prijs voor ruwe Brent-olie daalde tot een dieptepunt van $72,32, dicht bij het dieptepunt van december 2021.

Paul Sankey denkt dat de prijs van olie zal dalen tot $60

In een interview met CNBC waarschuwde Paul Sankey, een olie- en gasprofessional die Sankey Research leidt, dat ruwe Brent-olie de komende maanden zal dalen tot $60. Sankey is een bekende energieprofessional die al meer dan 30 jaar actief is in de branche.

Hij noemde verschillende katalysatoren die de prijzen veel lager zouden kunnen drukken. Ten eerste is er het feit dat het vermeende herstel in China een luchtspiegeling is geworden. Woensdag gepubliceerde gegevens toonden aan dat de PMI voor de verwerkende industrie in mei in een krimpzone bleef. Ook andere cijfers over handel en industriële productie waren zwak.

Verder merkte hij op dat er verdeeldheid lijkt te zijn tussen Rusland en Saoedi-Arabië over bezuinigingen. Saudi-Arabië beschuldigt Rusland ervan de productie op te voeren. Als gevolg hiervan waarschuwde hij dat Saoedi-Arabië zou kunnen terugkeren naar de marktaandeeloorlogen die we een paar jaar geleden hebben meegemaakt. In zo’n oorlog zal Saudi de komende maanden zijn olieproductie opvoeren.

Nu de deal over het schuldenplafond bijna rond is, zal de volgende belangrijke katalysator voor de prijs van ruwe Brent-olie de OPEC+-bijeenkomst van 4 juni zijn. Deze bijeenkomst is belangrijk omdat het erop lijkt dat de in mei overeengekomen bezuinigingen de vrije val van de olieprijzen niet hebben gestopt.

Prijsvoorspelling ruwe Brent-olie

Oliegrafiek door TradingView

De daily chart laat zien dat de prijs van ruwe Brent-olie de afgelopen maanden in een sterke bearish trend zat. De koers heeft een dalend kanaal gevormd dat in groen wordt weergegeven. De prijs is onder de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gekomen. Het nadert ook de onderkant van het dalende kanaal.

Daarom zal de prijs, met behulp van trendvolgende principes, waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste ondersteuning op $ 60, wat ongeveer 16% onder het huidige niveau ligt. De bearish weergave wordt ongeldig als de prijs boven $78,73 stijgt, het hoogste punt op 25 mei.