Meer leveringen van Li Auto, verkopen van Xpeng en Nio dalen

Li Auto (NYSE: LI), het gigantische Chinese bedrijf in elektrische voertuigen, draait op volle toeren, ook al stijgt de vraag naar zijn producten. Het bedrijf verkocht er in mei meer dan 28.000, een grote stijging ten opzichte van de 25.000 die het in de voorgaande maand verkocht. Het was ook 146% hoger dan wat het bedrijf in dezelfde maand in 2022 opleverde.

Als gevolg hiervan deden de financiën van het bedrijf het aanzienlijk beter dan verwacht. De bruto-omzet steeg voor het eerst ooit tot boven RMB 10 miljard. Het bedrijf verhoogde ook het aantal verkooppunten tot 314 winkels in 124 steden. De CEO zei :

“De grootschalige upgrade van onze organisatorische processen heeft onze operationele capaciteiten aanzienlijk versterkt, waardoor zowel onze operationele kwaliteit als onze efficiëntie in een opwaartse spiraal zijn verbeterd.”

Deze sterke prestatie verklaart waarom de aandelenkoers van Li Auto afwijkt van die van andere bedrijven. De aandelenkoers van Li Auto is met meer dan 131% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2022.

Ondertussen verklaarde Nio, een van de bekendste Chinese EV-bedrijven, dat de leveringen in maart op 6.155 kwamen. Deze leveringen waren ongeveer 8% lager dan wat het bedrijf de afgelopen maand heeft geleverd. Het was ongeveer 12% van wat het in 2022 verkocht, wat aangeeft dat het niet langer een groeiaandeel is. De kans bestaat dat het aandeel Nio verder daalt.

Xpeng leverde in mei 7.506 voertuigen af, een stijging van 6% ten opzichte van maart. Deze leveringen waren ongeveer 26% lager dan de verkopen in 2022. Deze trage groei verklaart waarom de koers van het aandeel XPEV de afgelopen 12 maanden met meer dan 66% is gedaald.