Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Hang Seng-index knalde met meer dan 3% terwijl vastgoedaandelen enorm stegen. De index van blue-chip bedrijven uit Hong Kong en het Chinese vasteland steeg naar een hoogtepunt van H$18.762, boven het dieptepunt van deze maand van $17.943. Andere Aziatische indices zoals de Nikkei 225, Shanghai Composite en Taiwan Weighted dreef ook omhoog.

Vastgoedaandelen leiden

De Hang Seng-index schoot omhoog na de sterke prestatie van Amerikaanse aandelen. Belangrijke Amerikaanse indices zoals de Dow Jones, Nasdaq 100 en S&P 500 stegen donderdag met meer dan 1% nadat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor de deal over het schuldenplafond had gestemd. Van de ene op de andere dag deed de Senaat hetzelfde, wat betekent dat de VS niet in gebreke zal blijven met zijn verplichtingen.

Een nadere blik op de topverhuizers van de Hang Seng-index laat zien dat de meesten van hen zich in de vastgoedsector bevinden. De aandelen van Longfor Properties stegen vrijdag met meer dan 10%, terwijl de vastgoedsector in China bleef inzakken. Uit recente gegevens blijkt dat de recente opleving van de woningaankopen aan het uitsterven is.

De aandelenkoersen van Country Garden Services en Country Garden Holdings stegen respectievelijk met 10,2% en 6,57%. Andere bedrijven, zoals China Resources Mixed Lifestyle, Wharf Real Estate, Hang Lung en China Resources Land zagen hun aandelen ook met meer dan 5% stijgen.

De technologieaandelen van Hang Seng deden het ook goed, in navolging van hun Amerikaanse tegenhangers. De aandelenkoers van Alibaba steeg met meer dan 5,82%, terwijl Baidu, JD en Tencent met meer dan 4% stegen.

Ondanks de winst presteerde de Hang Seng-index dit jaar slechter dan zijn Aziatische, Europese en Amerikaanse tegenhangers, omdat de bezorgdheid over de groeivertraging in China aanhoudt. De index is dit jaar met meer dan 10% gedaald, terwijl de andere wereldwijde tegenhangers met dubbele cijfers zijn gestegen. Deze prestatie is vooral te danken aan het trage herstel van de Chinese economie.

Voorspelling Hang Seng-index

Hang Seng-grafiek door TradingView

De Hang Seng-index bevond zich de afgelopen maanden in een bearish trend nadat deze in januari van dit jaar piekte op H$22.812. In totaal is het met meer dan 17% gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar. Gaandeweg is de index iets onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gekomen. Het probeert ook het cruciale weerstandspunt opnieuw te testen op $18.883, het laagste niveau op 20 maart.

Bij nadere beschouwing blijkt dat de index een klein doji-patroon heeft gevormd. Bij analyse van prijsacties is dit patroon meestal een bullish teken. Daarom zal er meer voordeel worden bevestigd als de prijs boven de weerstand van $18.883 komt. Een doorbraak onder het dieptepunt van deze week van $18.000 geeft aan dat de bears hebben gezegevierd.