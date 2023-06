Lululemon: omzet in China over Q1 is met 79% gestegen

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Lululemon Athletica Inc (NASDAQ: LULU) rapporteerde zojuist sterke resultaten voor het eerste financiële kwartaal dankzij de heropende economie van China. De aandelen zijn bijna 15% gestegen in de verlengde uren.

Lululemon heeft sterke vooruitzichten

Ook de retail aandelen juichen de verhoogde richtlijnen toe. Lululemon voorspelt nu dat de omzet tussen $9,44 miljard en $9,51 miljard zal uitkomen op maximaal $11,94 aan winst per aandeel. Ter vergelijking: analisten kwamen uit op respectievelijk $9,37 miljard en $11,60 per aandeel.

Vergeleken met het hoogste punt van het jaar tot nu toe, is het aandeel Lululemon nu al meer dan 25% gestegen. Toch is het misschien nog niet te laat om te investeren, aangezien Citi-analist Paul Lejuez er nog meer voordeel in ziet tot $440. In een recent bericht aan klanten zei hij:

“Lululemon heeft geen tekenen van verkoopvertraging, wat de kracht/dynamiek van het merk in zijn grootste markt onderstreept.“

China blijft een groeimotor voor LULU

Op donderdag rapporteerde het atletische kledingbedrijf een groei van 13% op jaarbasis in vergelijkbare verkopen voor het onlangs afgesloten kwartaal – ruim boven de schattingen van Street. De analist van Citi zei:

“Hoewel veel detailhandelaren die tijdens de pandemie een grote omzet zagen stijgen, ook een grote marge-uitbreiding zagen, heeft LULU consequent geïnvesteerd in haar bedrijf, wat zal zorgen voor een aanhoudende omzetgroei in het midden van de tienerjaren.“

Lejuez verwacht dat China tegen 2027 ongeveer 22% van de totale jaaromzet van het bedrijf zal uitmaken, tegenover slechts 8,0% vorig jaar. In het eerste kwartaal steeg de omzet in China met maar liefst 79%.

De verkoop van DTC steeg echter met een zwakker dan verwachte 16% in het eerste kwartaal, volgens het persbericht over de inkomsten.

Opmerkelijke cijfers in het winstrapport van Lululemon Q1

Netto-inkomen is $290,4 miljoen tegenover $189,9 miljoen een jaar geleden

De winst per aandeel steeg ook aanzienlijk, van $1,48 naar $2,28

De omzet steeg met 24% op jaarbasis tot $2,0 miljard

De consensus van FactSet was $1,96 per aandeel op $1,92 miljard aan inkomsten

De brutomarges verbeterden beter dan verwacht met 3,6 procentpunten