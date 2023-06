Verwachting USD/PKR juni: cruciale maand voor Pakistaanse roepie

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Pakistaanse roepie blijft hangen in de buurt van het laagste punt ooit terwijl investeerders zich schrap zetten voor een cruciale maand. De wisselkoers van het paar USD/PKR stond vrijdag op 284,91, een paar punten onder het hoogste punt ooit van 296,58. Evenzo handelde de prijs van GBP/PKRop 360, iets onder de recordhoogte van 373,35.

Pakistan en IMF praten

Pakistan is een van de landen die een grote economische ineenstorting doormaakt nu de dollars opdrogen en de schulden oplopen. Andere landen die op de rand staan zijn Libanon, Argentinië en Zimbabwe.

Pakistan zal deze maand in de schijnwerpers staan terwijl de gesprekken met het IMF voortduren. Het land heeft nog maar een paar dagen te gaan om het IMF tevreden te stellen, waardoor het risico loopt failliet te gaan. Zo moet het nu nieuwe buitenlandse koans regelen en een nieuwe begroting goedkeuren in overeenstemming met zijn richtlijnen.

Het belangrijkste is dat het IMF erop heeft aangedrongen dat Pakistan de waarde van de roepie moet laten bepalen door de open markt. Als Pakistan er niet in slaagt overeenstemming te bereiken over deze deal, zal het IMF zijn toezegging van $6,5 miljard die in 2017 was bereikt, niet herleven.

Als er geen akkoord met het IMF wordt bereikt, zal Pakistan dit jaar de eerste grote economie zijn die failliet gaat. In gebreke blijven zal het land naar onbekend terrein duwen en leiden tot de aanhoudende crash van de Pakistaanse roepie.

Een dergelijke stap zal een economie doen crashen die toch al kwetsbaar is. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de totale consumentenprijsindex (CPI) in april is gestegen naar 224,4. In dezelfde periode een jaar eerder was dat 183%. Analisten zijn van mening dat de inflatie in het land veel hoger is.

Tegelijkertijd richt de overheid zich ook op de politiek. De politie arresteerde Imran Khan, de voormalige president, wat leidde tot protesten.

Voorspelling USD/PKR

USD/PKR-grafiek door TradingView

Daarom zal de Pakistaanse regering geen andere keuze hebben dan een akkoord te bereiken met het IMF vanwege de ernstige gevolgen van een faillissement. Op korte termijn zal een deal positief zijn voor de Pakistaanse roepie.

Als we naar de daily chart kijken, zien we dat het paar USD/PKR de afgelopen weken in een krappe range zat terwijl investeerders wachten op de IMF-deal. Deze prijs ligt een paar punten onder het hoogste punt ooit en ligt boven de 50-daagse en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden.

Als er een deal komt, zal het pair zich waarschijnlijk terugtrekken en de steun opnieuw testen op 276. Het zal dan de bullish trend hervatten naarmate investeerders het nieuwe normaal omarmen.