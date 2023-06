Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar AUD/USD daalde lichtjes na de sterke Amerikaanse non-farm payroll (NFP)-cijfers. Na deze week een piek te hebben bereikt op 0.6641, trok het pair zich terug naar een dieptepunt van 0.6600. Het daalde ook nadat Joe Biden de wet op het schuldplafond had ondertekend die in de loop van de week door het Congres was aangenomen.

RBA rentebesluit

Het belangrijkste nieuws over AUD van de komende week is het rentebesluit van de Reserve Bank of Australia (RBA). Dit wordt een belangrijke vergadering, aangezien de bank komt nadat de bank in haar vergadering in mei een verrassende stijging heeft laten zien.

Economen denken dat de RBA zal besluiten de rentetarieven te verlaten. Sommigen geloven echter dat de bank voor de tweede opeenvolgende verhoging van 0,25% zal zorgen, aangezien de inflatie hardnekkig hoog blijft.

De gouverneur van de RBA heeft erop aangedrongen dat de arbeidsmarkt aanzienlijk krap blijft, wat de strijd tegen de inflatie een beetje zwaar zal maken. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de loongroei in Australië in april uitkwam op 3,7%.

Het paar AUD/USD zal ook reageren op de NFP gegevens van afgelopen vrijdag uit de VS. Volgens het Bureau of Labor Statistics (BLS) zijn er in mei meer dan 339.000 banen bijgekomen, wat aangeeft dat de arbeidsmarkt nog steeds krap is. De loongroei bleef gedurende de maand stijgen. De enige smet in het rapport was het werkloosheidspercentage, dat opliep tot 3,7%.

Deze cijfers betekenen dat sommige hawks binnen de Fed zouden kunnen besluiten de rentetarieven met 0,25% te verhogen, aangezien de inflatie hardnekkig hoog blijft. De meest recente persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE) zijn in april met 4,7% gestegen.

Kijkend naar de economische kalender, zullen er verschillende belangrijke punten in het nieuws over forex zijn om in de gaten te houden. Woensdag publiceert Australië de meest recente BBP-cijfers, terwijl China export- en importcijfers publiceert. Australië publiceert donderdag de laatste handelscijfers. Grote cijfers uit de VS komen er niet.

Technische analyse AUD/USD

Het paar AUD/USD bevond zich de afgelopen dagen in een bullish trend. Het is erin geslaagd om te stijgen van een dieptepunt van 0.6460 vorige week naar meer dan 0.6600. Op de 4H-grafiek is het pair erin geslaagd om het voortschrijdend gemiddelde over 50 perioden en het retracementniveau van 38,2% te overschrijden. De Relative Strength Index en de MACD zijn blijven stijgen.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de week optimistisch, met als belangrijkste niveau om naar te kijken 0,6700. Een daling onder de belangrijkste ondersteuning op 0,6560 geeft aan dat er meer verkopers op de markt zijn.