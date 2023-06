Voorspelling aandelenkoers Nvidia: dit is waarom ik NVDA nooit zou kopen

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Nvidia (NASDAQ: NVDA) is gek geworden, zoals ik al had voorspeld. De aandelen stegen naar een hoogtepunt van $420,40, een recordhoogte, waardoor het een marktkapitalisatie van meer dan $1 biljoen opleverde. Het betekent ook dat het aandeel de afgelopen 12 maanden meer dan verdubbeld is en in het afgelopen decennium met meer dan 10.000% is gestegen.

Nvidia short-sellers zijn in de loop der jaren verbrand omdat de voorraad parabolisch is gestegen. Daarom wordt het nog steeds niet aanbevolen om het bedrijf te shorten. Ten eerste zijn de meeste Wall Street-analisten optimistisch over het aandeel. Volgens SeekingAlpha hebben Wall Street-analisten een gemiddelde beoordeling van 4,4, wat aangeeft dat ze optimistisch zijn over het bedrijf. En de bullish rating stijgt nog steeds. In dit artikel benoem ik enkele van de redenen waarom ik geen Nvidia-aandelen koop.

Nvidia is enorm overgewaardeerd

Ik geloof dat Nvidia een van de meest overgewaardeerde aandelen op de markt is. Het heeft nu een marktkapitalisatie van meer dan $1 biljoen. Voor zo’n bedrijf mag je verwachten dat het miljarden dollars aan inkomsten en winst heeft. Helaas is dit niet het geval.

De omzet van Nvidia in 2022 bedroeg $26,9 miljard, een paar punten meer dan de $29,91 miljard van vorig jaar. In de afgelopen twaalf maanden bedroeg de omzet van het bedrijf $25,87 miljard. Hoewel dit veel geld is, zien we dat de inkomsten van Nvidia niet zo snel groeien.

Tegelijkertijd rechtvaardigen de winsten van het bedrijf de huidige waardering niet. De jaarlijkse nettowinst van Nvidia bereikte tijdens de pandemie een piek van meer dan $9 miljard. In de daaropvolgende twaalf maanden bedroeg de winst van het bedrijf meer dan $4,7 miljard.

Daarom betekenen deze cijfers dat Nvidia handelt tegen 212x de winst van 2022. Met andere woorden, als je $1 biljoen zou hebben uitgegeven om het bedrijf over te nemen, dan zou het je 212 jaar kosten om break-even te draaien.

De toekomstige groei van Nvidia rechtvaardigt deze waardering niet

Ondertussen, terwijl beleggers nog steeds optimistisch zijn over de aandelenkoers van Nvidia, rechtvaardigen hun vooruitzichten voor de inkomsten en winst van het bedrijf de waardering niet. Analisten denken dat de omzet van Nvidia in 2030 113 miljard dollar zal bedragen. Met andere woorden, het bedrijf heeft een 2030 K/W-veelvoud van meer dan 10x, wat niet goedkoop is.

Deze hoge waardering komt vooral omdat Nvidia een verhaallijn is. Hoewel de omzetgroei de waardering niet ondersteunt, heeft het bedrijf een verhaal over de toekomst gecreëerd. Het is nu naar voren gekomen als de grootste begunstigde van kunstmatige intelligentie vanwege zijn GPU’s.

Hoewel AI een belangrijke industrie is, geloof ik niet dat dit zal leiden tot een grote vraag naar GPU’s en andere halfgeleiders. Bedenk dat een paar jaar geleden veel investeerders Nvidia-aandelen kochten vanwege hun marktaandeel in Bitcoin-mining .

Herinneringen aan Cisco

De andere reden waarom ik niet in Nvidia investeer, zijn de aanhoudende herinneringen aan Cisco. Op zijn hoogtepunt tijdens de dotcom-zeepbel was Cisco het grootste bedrijf ter wereld, met een marktkapitalisatie van $536 miljard. Destijds was het idee dat Cisco de netwerkindustrie zou domineren, die naar verwachting in het dotcom-tijdperk een hoge vlucht zou nemen.

Het tegenovergestelde gebeurde en de aandelenkoers van Cisco kelderde. Tegenwoordig heeft Cisco’s netwerkactiviteiten te maken gehad met hevige concurrentie en het bedrijf heeft zich nooit hersteld.

Ik geloof dat Nvidia de komende jaren marktaandeel zal zien afkalven. Het grootste deel van deze concurrentie zal komen van AMD, wiens Radeon GPU’s enig marktaandeel winnen. Daarom denk ik dat het marktaandeel van het bedrijf de komende jaren op de proef zal worden gesteld.