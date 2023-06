Raadselachtig rapport “BLS Wonderland” wijst niet op een sterke arbeidsmarkt: een diepe duik

Shivam begon zijn financiële analyse carrière in Mumbai, waar hij inflatiegegevens analyseerde en dagelijkse macro-economische beoordelingen over staatsbegrotingen schreef.… lees meer

De onlangs vrijgegeven BLS-banengegevens hebben niet alleen positief verrast, maar ook de verwachtingen overtroffen.

De niet-agrarische loonlijsten (NFP) stegen met 339.000 in mei 2023, tegen de verwachting van 190.000.

Het is tijd voor veel gejuich. Of toch niet?

Het rapport heeft veel positieve aandacht gekregen, waarbij Jim Lebenthal, Chief Equity Strategist, Cerity Partners, verklaarde :

“Dit was behoorlijk goed. Dit was behoorlijk goed.“

Het zou niet de eerste keer zijn dat een rapport over de werkgelegenheidssituatie beter presteerde dan de verwachtingen van de sector.

Integendeel zelfs.

Volgens een in mei gepubliceerd artikel van ZeroHedge presteerde het BLS-rapport voor de 13e maand op rij beter dan de verwachtingen van de sector.

Bron: ZeroHedge

Dit staat nu natuurlijk op 14.

Ondanks de eindeloze golf van ontslagen in een jaar waarin drie van de vier grootste financiële crisissen in de geschiedenis van de VS plaatsvonden, angst vanwege de mogelijkheid van een wijdverbreide besmetting van de banken, en natuurlijk de ongekende verkrapping door de Fed, lijken de banencijfers niet in het minst aangetast.

Bron: BLS, Federal Reserve

Dus de banenmarkt doet het veel beter dan iedereen had verwacht. Is het echt zo eenvoudig?

Grondbeginselen van de werkgelegenheidssituatie

De BLS publiceert het werkgelegenheidssituatierapport op de eerste vrijdag van elke maand.

Citaat uit een artikel uit januari 2023 gepubliceerd op Invezz:

“Het werkgelegenheidssituatierapport van de BLS publiceert twee verschillende indicatoren: werkgelegenheidsniveau en niet-agrarische loonlijsten (banen), die elk afkomstig zijn uit afzonderlijke enquêtes: respectievelijk de enquête onder huishoudens en de enquête onder vestigingen. De twee maatregelen impliceren niet hetzelfde.“

Als we het verschil uitsplitsen, hebben we werkgelegenheidsmaatregelen:

“Grofweg verwijst werkgelegenheid naar personen (16 jaar of ouder) die 1 uur of meer hebben gewerkt in de week waarin de enquête werd gehouden. Dit kan een professionele organisatie zijn, een eigen bedrijf of een boerderij. In het geval van een familiebedrijf tellen ook onbetaalde werknemers mee als ze meer dan 15 uur per week werken. Werkgelegenheid omvat ook werknemers die tijdelijk afwezig waren op het werk onder verschillende scenario’s, waaronder vakantie, ziekte, persoonlijke problemen en tal van andere redenen. Het belangrijkste punt is dat bij het optellen van het werkgelegenheidsnummer elke werknemer slechts één keer wordt geteld, zelfs als ze in meerdere banen werken.“

Wat betreft de NFP:

“Aan de andere kant tellen niet-agrarische loonlijsten die uit de vestigingsenquête zijn getrokken theoretisch alle Amerikaanse werknemers mee, waarbij landarbeiders en enkele andere categorieën, zoals eigenaren, werknemers in particuliere huishoudens en onbetaalde vrijwilligers, buiten beschouwing worden gelaten. Dit aantal is echter kwetsbaar voor dubbeltelling, vooral als werknemers bij meerdere banen tegelijk werkzaam zijn“

Definitieverstoringen

Opgemerkt moet worden dat zelfs het werkgelegenheidsniveau het ware beeld kan verhullen, aangezien de respondenten in veel gevallen slechts één uur hoeven te werken om in aanmerking te komen.

Degenen die niet werken en het zoeken naar werk hebben opgegeven, zouden uit de beroepsbevolking zijn gevallen, waardoor de werkloosheid is gedaald.

Het online zoeken naar werk via advertenties of portals telt niet mee, wat betekent dat dergelijke mensen ook niet tot de beroepsbevolking zouden worden gerekend.

Met betrekking tot de NFP-gegevens merkte de BLS op:

“…meerdere baanhouders worden geteld voor elke niet-agrarische payrollbaan.“

Mike Shedlock, een bekende economische blogger en geregistreerde beleggingsadviseur, die naar de laatste cijfers verwees als ‘The BLS Wonderland’, merkte op:

“Deze verstoringen verlagen kunstmatig het werkloosheidspercentage, stimuleren kunstmatig de voltijdse tewerkstelling en verhogen kunstmatig het banenrapport op de loonlijst elke maand.“

Ernstige verschillen

In mei zagen de rooskleurige NFP-gegevens een stijging van 339.000 in mei 2023, terwijl de werkgelegenheid daalde met 310.000.

Dat klopt.

Het werkgelegenheidsniveau in de huishoudensenquête daalde met ongeveer hetzelfde bedrag als de verbetering in de vestigingenenquête.

Bron: Mishtalk

Shedlock schrijft al bijna een jaar over de verschillen tussen banen en werkgelegenheid, erop wijzend dat dit niet het volledige verhaal is en dat het rapport zelf vaak in tegengestelde richting wijst.

De onderstaande grafiek is slechts ter illustratie, aangezien de twee schattingen uit twee verschillende enquêtes zijn gehaald.

Bron: BLS

Werkloosheidspercentage en arbeidsparticipatie

Ondanks de stijging van de NFP deze maand is het werkloosheidspercentage vrij sterk gestegen van het historische dieptepunt van 3,4% naar 3,7%, hoewel de arbeidsparticipatie gelijk is gebleven op 62,6%.

Bron: BLS

De historische dieptepunten van het werkloosheidspercentage en de sterke NFP-resultaten zijn niet in overeenstemming met het nieuws dat we hebben gehoord over banenverlies in de technische sector.

Hoewel het aantal ontslagen in de technologie sector de afgelopen maanden is afgenomen, lagen de cijfers in mei nog steeds boven het gemiddelde van 2022 van 13.725 op 14.555.

Bron: Layoffs.fyi

Bovendien lijken de banen in de industrie hun hoogtepunt te hebben bereikt, met een daling van 2.000 in mei 2023.

Dit werd ondersteund door het JOLTs-rapport van vorige week, waarin stond dat het aantal stopzettingen in de productie daalde tot het laagste aantal sinds oktober 2020, wat aangeeft dat werknemers niet bereid zijn hun baan op te zeggen.

Over de gezondheid van de productie en wat het ons vertelt over de arbeidsmarkt, schreven Ronald-Peter Stöferle en Mark J. Valek in het rapport In Gold We Trust (2023):

“…het aantal gewerkte overuren is jaar op jaar sterk gedaald, wat in het verleden een betrouwbare recessie-indicator was. In tijden van restrictief monetair beleid en economische vertraging proberen bedrijven kosten te besparen door personeel te verminderen of werktijden te verkorten. Verzwakkende orders bevorderen ook dit managementgedrag. Een tijdelijk dieptepunt van -18% in overuren ontstond in februari 2023.“

Bron: Incrementum AG

Geïnteresseerde lezers kunnen hier gedetailleerd commentaar op het rapport lezen.

Bovendien laat het recente JOLTs-rapport dat eerder vorige week door de BLS is gepubliceerd, zien dat werknemers relatief onwillig zijn om te stoppen met niet-agrarische banen, wat duidt op angst bij werknemers en een zwakkere arbeidsmarkt.

Het totale percentage niet-agrarische stoppers daalde tot 2,4% in april 2023, vergeleken met een piek van 3,0% in april 2022.

Bron: Federal Reserve, BLS

Revisies

Het meest verontrustende aspect van de werkgelegenheidscijfers is de omvang van de herzieningen.

In het geval van het NFP waren eind 2022 de herzieningen als gevolg van het benchmarkingproces en seizoensaanpassingen kolossaal.

Bron: Mishtalk

Nog opvallender waren de werkgelegenheidscijfers die in januari 2023 met 894.000 verbeterden, waarvan een gigantische 810.000 herzieningen uit 2022 bleken te zijn.

Om het nog complexer te maken, rapporteert de Amerikaanse regering, in tegenstelling tot de NFP-gegevens, niet welke maanden zijn gewijzigd en met hoeveel, en geeft ze de voorkeur aan een totaal aantal voor het jaar zonder veel context te geven.

2023

In 2023 hebben revisies (twee per rapport) NFP-schattingen verlaagd met respectievelijk 45.000, 63.000 en 19.000 in januari, februari en maart.

De eerste drie maanden hadden dus een banencreatie die 127.000 lager was dan aanvankelijk gerapporteerd.

Als we echter kijken naar de tweede herziening van maart in het rapport van mei, werd de NFP met 52.000 verhoogd, terwijl de gegevens van april met een sterke 41.000 toenamen, voor een totaal van 93.000 banen meer dan eerst gerapporteerd.

Afgezien van de omvang van de herzieningen, zijn er zorgen dat de steekproefomvang te klein is, aangezien de werkgelegenheidsenquête 60.000 huishoudens ondervroeg en de vestigingsenquête gegevens verzamelde van 122.000 bedrijven en overheidsinstanties.

Gewerkte uren en loongegevens

In mei stegen de gemiddelde uurlonen met 0,3% MoM, terwijl de gemiddelde werkweek daalde van 34,4 in april naar 34,3 uur.

Op het eerste gezicht strookt dit ook niet met het optimisme rond sterke NFP-cijfers.

Verder worden de allerbelangrijkste loongegevens vaak ook bijgewerkt in volgende rapporten, waarbij Investing.com sinds januari 2022 9 van dergelijke herzieningen opmerkte.

U-6

Bron: BLS

Hoewel het werkloosheidspercentage (U-3) is gestegen tot 3,7%, werd de meest uitgebreide maatstaf, U-6, geregistreerd op 6,7%.

U-6 omvat zowel werklozen als degenen die ‘marginaal gehecht’ zijn aan de beroepsbevolking en deeltijdwerkers die de voorkeur geven aan een voltijdbaan.

Net als bij de U-3 kan een definitieve onderschatting van de beroepsbevolking resulteren in ondergerapporteerde U-6-niveaus.

Geboorte-dood model

Het door de BLS gerapporteerde geboorte-doodmodel toont de geboorte en dood van bedrijven, als een bron van de verandering op de arbeidsmarkt.

Een rapport van Schiffgold merkt op:

“Gezien de economische onzekerheid is het moeilijk te geloven dat er in mei genoeg nieuwe bedrijven zijn opgericht (ter ondersteuning van een sterk rapport).”

Met betrekking tot het model in het algemeen merkte Shedlock op:

“Het model klopt niet op economische keerpunten en is ook zwaar herzien, dus in wezen nutteloos.“

Vooruitzichten

De hamvraag is of het werkgelegenheidsrapport de realiteit van de arbeidsmarkt weerspiegelt.

De mate van revisies, evenals de beperkte steekproefomvang, kunnen vragen oproepen over de representativiteit van de gegevens.

Dit is vooral belangrijk voor de Fed, die veel nadruk heeft gelegd op werkgelegenheidsgegevens om het rentetraject te bepalen.

De meest recente gegevens suggereren dat de productiesector mogelijk vertraagt, terwijl de ontslagen in de technologiesector het afgelopen jaar in een stroomversnelling zijn gekomen.

In december 2022 schreef ik een stuk over de bezorgdheid van Danielle DiMartino Booth over een ‘gecomprimeerd lag-effect’.

Zouden we, met de snelle verkrapping van het afgelopen jaar, dit vertragingseffect nog steeds kunnen zien spelen, en zo ja, is de arbeidsmarkt de uitdaging aan? Kunnen we er zeker van zijn dat de arbeidsmarkt zo sterk is als gerapporteerd?

Auteurs bij Schiffgold zijn niet optimistisch en merken op:

“Dat is het moment waarop de Fed zal haasten om met liquiditeit in te grijpen. Met de SVB deden ze dat al op kleine schaal. Verwacht dat de volgende veel groter zal zijn.“