De wisselkoers van het paar USD/PHP bewoog zijwaarts na de laatste Filippijnse consumenteninflatie gegevens. De USD ten opzichte van peso handelde op 56,20, ongeveer 0,80% boven het laagste niveau van deze maand. In totaal is het paar dit jaar met ongeveer 4,7% boven het laagste niveau gestegen.

Filippijnse inflatiecijfers

Het belangrijkste nieuws over de PHP waren de laatste Filippijnse consumenteninflatie gegevens. Volgens het statistiekbureau van het land bleef de totale consumenteninflatie in mei onveranderd. Analisten hadden verwacht dat het inflatiecijfer op maandbasis met 0,2% zou stijgen.

De inflatie in de Filipijnen is op jaarbasis gedaald. Het daalde tot 6,1% in mei, de vierde maand van dalingen. Het piekte eerder dit jaar op bijna 9%. Het blijft aanzienlijk boven het pre-pandemische niveau van bijna 2%.

De kerninflatie daalde van 7,9% in april naar 7,7% in mei dit jaar. Daarom is de kans groot dat de centrale bank van het land in de komende vergaderingen zal besluiten de rentetarieven ongewijzigd te laten. Tijdens haar vergadering in mei verliet de bank de officiële contante rente op 6,25% na enkele maanden van agressieve verhogingen. De bank verwacht dat de inflatie dit jaar gemiddeld 5,25% zal bedragen.

Nu de centrale bank van plan is de rentetarieven ongewijzigd te laten, zullen beleggers zich daarom richten op de Federal Reserve. Het is onduidelijk of de Fed deze maand besluit de rente te verhogen of deze ongewijzigd te laten. In een verklaring vorige week zei de nieuwe vicevoorzitter een strategische pauze te steunen. Een dergelijke pauze geeft de Fed de gelegenheid om de impact van de eerdere renteverhogingen langer te beoordelen.

Voorspelling USD/PHP

De prijs van USD/PHP bevond zich de afgelopen maanden in een krappe bandbreedte. Zoals hierboven te zien is, consolideert het paar op een belangrijk weerstandspunt op 56.19, waar het sinds december vorig jaar niet boven is gekomen.

De koers USD naar PHP wordt ondersteund door de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 perioden, terwijl de MACD vastzit op het neutrale punt. Het belangrijkste is dat het paar een oplopend driehoekspatroon heeft gevormd dat in het zwart wordt weergegeven.

Daarom zal het pair waarschijnlijk een bullish breakout doormaken, aangezien kopers mikken op de year-to-date high van 56.46. Een beweging boven dat niveau richt zich op het volgende weerstandspunt op 57,0.