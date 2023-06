Boohoo aandelen: prijs kan met zo’n 15% dalen als dit gebeurt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Boohoo (LON: BOO) bevindt zich op een belangrijk ondersteuningsniveau omdat de zorgen over het bedrijf aanhouden. Het aandeel handelde woensdag tegen 38p, een paar punten boven het belangrijkste steunpunt op 37,35p, het laagste punt sinds 10 mei. In totaal is het aandeel met meer dan 38% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar.

De zorgen over Boohoo blijven bestaan

Boohoo en andere Britse online retailbedrijven zoals Asos en The Hut Group maken een grote terugval door naarmate de vraag afneemt. Asos staat op het punt om zijn aandeel met meer dan 92% te laten dalen ten opzichte van het hoogste record ooit. Sommige leveranciers zijn gestopt met verkopen met het bedrijf, uit angst voor verliezen.

Uit de meest recente resultaten bleek dat de omzet van het bedrijf in de 12 maanden tot februari £1,78 miljard bedroeg, wat 11% is ten opzichte van de voorgaande periode. De brutowinst daalde met 13% tot £895 miljoen, terwijl het jaarverlies steeg tot meer dan £90,7 miljoen.

Ondanks dit alles sprak het bedrijf zijn optimisme uit dat zijn bedrijf aan het verbeteren was. In een verklaring ter ondersteuning van deze stap zei de CEO van het bedrijf, John Lyttle:

“Ons vertrouwen in de vooruitzichten op middellange termijn voor de groep blijft onveranderd, en naarmate we onze belangrijkste prioriteiten uitvoeren, zien we een duidelijke weg naar verbeterde winstgevendheid en terugkeer naar dubbelcijferige omzetgroei.”

Boohoo is van mening dat de omzet tussen vlak en een daling van 5% zal liggen. Het ziet ook dat de omzet voor de eerste helft van dit fiscale jaar met 10% tot 15% zal dalen. De kans is groot dat de prestaties van het bedrijf onder deze schattingen zullen liggen.

Ten eerste laten de meest recente gegevens zien dat de vakantieverkopen op het laagste niveau in zeven maanden groeiden. De omzet in het VK steeg in mei met 3,9%, onder het driemaandsgemiddelde van 5,1%. Positief voor Boohoo was dat het aantal bezoekers van de Boohoo.com-website in mei steeg van 17,7 miljoen in de voorgaande maand naar 18,3 miljoen.

Boohoo koersvoorspelling

BOO-grafiek door TradingView

De koers van het aandeel BOO was in een sterke bearish trend na een piek van 60,86p op 31 maart van dit jaar. De 25-periode en 50-periode exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) hebben een bearish crossover-patroon gevormd. Het zit nu op een belangrijk ondersteuningsniveau, waar het er niet in is geslaagd om onder de belangrijkste ondersteuning van 37,35p te komen, waar het sinds 10 mei niet onder is gedaald.

Daarom zal een doorbraak onder dit niveau aangeven dat het aandeel een bearish uitbraak zal hebben naar de volgende support op 32,50p, het laagste punt in december vorig jaar. Deze prijs ligt ongeveer 15% onder het huidige niveau.