De aandelenkoers van ICICI Bank is de afgelopen dagen zijwaarts bewogen en schommelt in de buurt van het hoogste punt ooit van INR 958. Het aandeel werd verhandeld tegen ₹937, wat een paar punten lager is dan het recordhoogte van ₹958. In totaal is het aandeel dit jaar met 17% gestegen en met zo’n 50% vanaf het dieptepunt in 2022.

RBI rentebesluit

ICICI en andere Indiase banken hebben het de afgelopen maanden goed gedaan, geholpen door de oplevende economie. Recente gegevens laten zien dat de bedrijfswinst van het bedrijf in het eerste kwartaal met 36,4% is gestegen tot ₹13.866 crore. De operationele kernwinst steeg met 34,7%, terwijl de winst na belastingen met 30% steeg.

De winst van het bedrijf schoot omhoog, geholpen door hogere binnenlandse leningportefeuilles en hogere rentetarieven. Net als andere centrale banken heeft de RBI de rentetarieven verhoogd. De rentevoet is gestegen van het pandemische dieptepunt van 4,0% naar een hoogtepunt van 6,50%.

Banken hebben de neiging om meer geld te verdienen als de rente stijgt, omdat ze hun persoonlijke en commerciële leningen meestal aanpassen. De RBI zal naar verwachting donderdag de tarieven verlaten, aangezien de inflatie recentelijk naar beneden is gegaan.

ICICI en andere Indiase banken deden het ook goed omdat ze niet werden beïnvloed door de recenteineenstorting van Credit Suisse en Silicon Valley Bank (SVB). Ten eerste hebben ze hogere kapitaalvereisten, waarbij ICICI een Tier-1-kapitaalratio heeft van 17,60%. De meeste grote banken in de westerse wereld hebben een ratio van minder dan 14%.

Analisten zijn ook optimistisch over de koers van het aandeel ICICI. In een verklaring op dinsdag lieten analisten van Jefferies weten optimistisch te zijn over het bedrijf. Het noemde zijn vermogen om zijn inkomsten te laten groeien, verbeterde activakwaliteit en het vermogen om een hoger rendement op eigen vermogen te behalen.

Voorspelling ICICI aandelen

ICICI-grafiek door TradingView

De ICICI aandelenkoers zat de afgelopen weken in een bullish trend. Meest recentelijk zijn de aandelen zijwaarts bewogen, aangezien het onder het belangrijkste weerstandspunt zit op ₹958,05, het hoogste punt ooit. Het aandeel is boven de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gestegen.

Het heeft een patroon met dubbele top gevormd waarvan de halslijn ₹797 is. Bij analyse van prijsacties is dit patroon meestal een bearish teken. Daarom moeten bulls boven deze weerstand komen voor ₹958 om de opwaartse trend voort te zetten. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om in de gaten te houden ₹1000. Daarvoor zijn er tekenen dat de aandelen de komende maanden zouden kunnen dalen.