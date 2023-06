USD/CNY: Renminbi trekt terug terwijl handelsoverschot van China keldert

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De renminbi zette zijn neerwaartse trend ten opzichte van de Amerikaanse dollar voort na de zwakke handelscijfers. De prijs van het paar USD/CNY steeg woensdagochtend naar 7,11, het hoogste niveau sinds november 2022. Het paar is met meer dan 6% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2022.

Export van China daalt

Het Chinese economische herstel is veranderd in een luchtspiegeling, zoals ik in dit artikel schreef. Uit gegevens van het statistiekbureau bleek dat de export en import in mei daalden. Het was een klap voor Xi Jinping.

De export crashte in mei met 7,5%, slechter dan de verwachte groei van 8,0%. De economie was de afgelopen maand met 8,5% gegroeid. Deze daling was het slechtste rapport sinds december, toen de export met 9,9% crashte.

Ondertussen daalde de invoer van het land in mei met 4,5%, na een daling met 7,9% in de voorgaande maand. Deze daling was beter dan de mediane schatting van 8,0%. Als gevolg hiervan daalde het handelsoverschot tot 65,81 miljard dollar, het slechtste cijfer sinds april 2022.

Deze cijfers vergroten de bezorgdheid dat het niet goed gaat met de Chinese economie en dat ze dit jaar de doelstelling van 5% groei van Peking niet zal halen. Recente cijfers zoals industriële productie en PMI’s voor de verwerkende industrie hebben allemaal gemiste schattingen.

Als gevolg hiervan zou Peking maatregelen overwegen om de economie te stimuleren. De regering overweegt manieren om de vitale vastgoedsector, die de afgelopen jaren is ingestort, een boost te geven. Enkele van de maatregelen die worden overwogen, zijn het verlagen van commissies en de aanbetaling die nodig is om een huis te kopen. Er zijn twijfels of deze maatregelen zullen werken.

Technische analyse USD/CNY

De wisselkoers van USD naar CNY heeft de afgelopen maanden een sterke bullish trend vertoond. En het lijkt erop dat de zwakkere Chinese yuan de export niet stimuleert zoals verwacht. Het paar is boven het voortschrijdend gemiddelde over 50 periodes gesprongen. Het is ook comfortabel boven het cruciale weerstandspunt op 7, het hoogste punt op 8 maart.

De Awesome Oscillator is boven het neutrale punt gekomen terwijl de Relative Strength Index (RSI) zijwaarts beweegt. Daarom zal het paar de komende dagen waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende weerstandspunt op 7.25.