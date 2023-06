Verrassende renteverhoging van de RBA stuwt de Australische dollar op

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

In een tijd waarin de inflatie in Europa afkoelt en de Federal Reserve van de Verenigde Staten overweegt de cyclus van renteverhogingen te onderbreken, zet een verrassende renteverhoging in een ander deel van de wereld de zaken in een nieuw perspectief.

Gisteren verhoogde de Reserve Bank of Australia (RBA) de cash rate met nog eens 0,25% tot 4,10%. Niemand had deze verhoging verwacht, vooral omdat een maand eerder de marktdeelnemers het gevoel hadden dat de RBA aan het einde van de verhogingscyclus is.

Het lijkt erop dat dit niet het geval is, en men zou de vraag kunnen stellen: wat als de Fed volgende week de rente verhoogt op het moment dat de markt gelooft dat dit niet het geval is?

Het recente banenrapport uit de Verenigde Staten had iets voor bulls en bears. Enerzijds creëerden de VS in mei veel meer banen dan economen hadden ingeschat. Aan de andere kant was het werkloosheidspercentage hoger.

Het gaat dus allemaal om de komende inflatiecijfers, aangezien het onderdeel prijsstabiliteit van het Fed-mandaat weegt. De inflatie wordt volgende week verwacht, een dag voor de FOMC-bijeenkomst, dus het is onwaarschijnlijk dat de markten tot die tijd veel zullen bewegen.

Maar de Australische dollar reageerde op het nieuws. De koers van het paar AUD/USD staat nu bijvoorbeeld boven de recente dieptepunten en zal waarschijnlijk met een bodtoon worden verhandeld in de dagen totdat de Fed haar beslissing vrijgeeft.

AUD/USD zal weerstand te bieden voorafgaand aan de Fed

De Amerikaanse dollar werd in de laatste maanden van 2022 agressief verkocht. Nadat de Amerikaanse aandelen in oktober hun dieptepunt hadden bereikt, ging de rally op de aandelenmarkt gepaard met een zwakke dollar.

Als zodanig was de wisselkoers van het paar AUD/USD de eerste die reageerde. Kopers stuurden het paar van 0,62 naar meer dan 0,71, voordat de rally vervaagde.

De volgende correctie bracht de AUD/USD onder de openingsniveaus van 2023. Op dit moment lijkt één niveau cruciaal te zijn -0,68. Dit niveau bood in het verleden sterke weerstand, ondanks verschillende pogingen om het te overwinnen.

Maar dit keer kan het anders zijn.

De renteverhoging van de RBA geeft de markt de tijd om het verloren terrein terug te winnen, aangezien het nog een week duurt voordat de Fed haar verklaring vrijgeeft.

Al met al plaatst de verhoging in Australië het besluit van de Fed in een nieuw perspectief. Als de Fed pauzeert, zou de wisselkoers van AUD/USD boven het horizontale weerstandsniveau van 0,68 moeten stijgen.