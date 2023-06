Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/INR schommelde nog steeds in de buurt van het hoogste record ooit na het laatste rentebesluit van de Reserve Bank of India (RBI). Het handelde op 82,52, een paar punten onder zijn recordhoogte van 83,15.

Rentebesluit van de RBI

De Reserve Bank of India rondde donderdag haar tweedaagse vergadering af. In tegenstelling tot de centrale banken van Australië en Canada besloot de bank de rente ongewijzigd te laten op 6,50%. In een verklaring zei de bank nog steeds de inflatietrends te observeren. De RBI liet ook de kasreserveratio op 4,50%.

Uit recente gegevens blijkt dat de inflatie in het land naar beneden gaat. Uit een onderzoek van Reuters bleek dat economen verwachten dat de inflatie in mei van dit jaar met 4,42% is gestegen ten opzichte van de 4,70% van de voorgaande maand.

Als deze verwachting uitkomt, betekent dit dat de inflatie van het land is gedaald tot het laagste punt in 20 maanden, wat aangeeft dat de acties van de bank werken. Toch liet de RBI de deur open voor meer verhogingen, aangezien de inflatie naar verwachting niet snel onder de 4% zal komen.

De prijs van USD/INR bleef ongewijzigd omdat de actie van de RBI in lijn was met de verwachtingen. Als het de markt had verrast, zou het paar een aantal grote stappen hebben gezet, zoals we zagen met de Canadese en Australische dollars.

Technische analyse USD/INR

USD/INR-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de USD/INR dit jaar relatief stabiel is geweest. Dit in tegenstelling tot andere valuta’s van opkomende markten, zoals de Zuid-Afrikaanse rand, de Turkse lira en de Argentijnse peso die dit jaar zijn gedaald.

Het pair heeft een grote barrière gevonden op 83.15, waar het sinds december vorig jaar moeite heeft om boven te komen. Verder heeft het een oplopend driehoekspatroon gevormd dat in blauw wordt weergegeven. Bij analyse van prijsacties is dit patroon meestal een bullish teken.

De prijs van USD naar INR is boven het 50-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) gestegen, terwijl de Awesome Oscillator boven het neutrale punt is gekomen.

Daarom zijn de vooruitzichten van het pair neutraal totdat het boven de bovenste barrière komt op 83.15. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken 84.

Toch is er ook een mogelijkheid dat het zal dalen aangezien 83.15 een triple-top patroon zou kunnen zijn. De bearish weergave wordt bevestigd als deze onder de 82 zakt.