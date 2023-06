Analyse BNB prijs tijdens Binance’s krimpende marktaandeel en SEC-rechtszaak: rapport

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Binance is ‘s werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling en heeft een enorme voorsprong op de concurrentie. De dominantie is dermate dat het als buitengewoon ironisch kan worden aangemerkt, omdat het komt in een branche die verwijst naar het concept van decentralisatie als een van de belangrijkste pijlers.

Maar Binance heeft serieuze problemen. De uitwisseling werd maandag aangeklaagd door de SEC, beschuldigd van een waslijst met misdrijven. Zonder teveel op de details in te gaan, zijn dit enkele van de belangrijkste beschuldigingen:

Handel tegen klanten

Het overtreden van het effectenrecht

Amerikaanse klanten aanmoedigen om nalevingscontroles te ondermijnen die zijn ontworpen om te voorkomen dat ze het Binance.com-platform gebruiken

Manipulatieve handel om de volumes te verhogen

Onjuiste vermenging van fondsen

Maar dit is geen stuk over de rechtszaak. Ik heb in het verleden veel geschreven over Binance, inclusief deze diepe duik vorig jaar waar ik klaagde over het volledige gebrek aan transparantie. Eerlijk gezegd ben ik het een beetje zat om over Binance te praten.

Binance weigert iets te verifiëren, in plaats daarvan zijn we gedwongen om blindelings te vertrouwen op CEO-tweets die de wereld verzekeren dat alles in orde is en dat deze talloze onderzoeken, rechtszaken en klachten ongerechtvaardigde heksenjachten zijn. En misschien zijn het dat ook wel. Maar voor een bedrijf met een handelsvolume van biljoenen dollars en zo’n systemisch belang voor een hele branche, is een tweet niet goed genoeg als alternatief voor een audit. Het is niet acceptabel. Ik heb het al eerder gevraagd en ik weet het antwoord nog steeds niet, maar wat is er gebeurd met de crypto-mantra van “vertrouwen, niet verifiëren?”.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Maar ik dwaal af. Laten we de ergernis rond de toestand van de industrie even parkeren en kijken hoe de beproevingen van Binance verband houden met de prijsactie van het native token, BNB.

BNB token prijsanalyse

BNB is het native token van Binance. Het wordt gebruikt voor een verscheidenheid aan functies in het hele ecosysteem, waarbij de mogelijkheid van houders om gebruik te maken van lagere tarieven op het platform een van de meest voorkomende is.

Ik heb in het verleden gezegd dat bij het uitsplitsen van prijsgrafieken van cryptocurrencies, ze allemaal min of meer handelen als hefboomweddenschappen op Bitcoin. Bitcoin stijgt, altcoins stijgen meer. Bitcoin daalt, altcoins dalen nog meer. Zo simpel is het.

Met BNB is dat grotendeels het geval geweest (zoals ik binnenkort met enkele grafieken zal laten zien). Maar er zijn een paar opmerkelijke afwijkingen van wat je zou verwachten.

Ten eerste is er in 2023 een voelbare trendbreuk. BNB presteert sterk onder de gebruikelijke benchmarks.

Bovenstaande grafiek vat dit samen. Ondanks een uitstekende zes maanden voor cryptoprijzen waarin Bitcoin en Ethereum met respectievelijk 60% en 53% zijn gestegen, heeft BNB slechts een relatief magere 5,6% toegevoegd. Als iemand u aan het begin van het jaar had verteld dat de Nasdaq tegen juni 27,5% zou stijgen en Bitcoin 60%, zou je hebben gedacht dat BNB duizelingwekkende winsten zou boeken.

Maar voor Binance is er in 2023 het een en ander veranderd. Ten eerste lijkt de dominantie van de beurs af te nemen. Het onderstaande toont de lay-out van het land dat 2023 binnengaat. Binance had tweederde van het handelsvolume van de hele ruimte in handen, zoals hierboven vermeld. De tweede geplaatste beurs, Coinbase, zat op slechts 8%.

Twee maanden na dit jaar was dat aandeel volgens CC Data echter gedaald tot 57,5%. Vandaag is dat gedaald tot 43%. Dat betekent dat het marktaandeel in zes maanden tijd met 24% is gedaald. En de grote reden is, je raadt het al, regulering.

De sluiting van de BUSD-coin van het merk Binance in februari was een klap, omdat het de grootste aanjager van liquiditeit op hun platform was. Dan is er de CFTC-zaak, waarin Binance wordt beschuldigd van het runnen van “een opzettelijk ondoorzichtige gemeenschappelijke onderneming”. En nu is de SEC aan de beurt.

Hoe zal dit alles de prijsactie van BNB beïnvloeden? Laten we, zoals hierboven gesuggereerd, eens kijken hoe BNB handelt tegen Bitcoin. De onderstaande grafiek toont de prestaties terug naar de top van de bullmarkt in november 2021:

Dit benadrukt meteen de lockstep-relatie die de twee activa hebben. Maar als je beter kijkt, zie je ook iets anders dat ongewoon is. Ondanks deze grafiek die gepaard gaat met een felle bearmarkt, heeft BNB beter gepresteerd dan Bitcoin, wat altcoins simpelweg niet doen. In bearmarkten daalt Bitcoin en dalen altcoins veel, veel meer.

Kijk nog eens naar bovenstaande grafiek. De relatie is symbiotisch tot ongeveer mei/juni 2022, wanneer BNB met name vooruit springt. De twee activa worden nog steeds op een sterk gecorreleerde manier verhandeld, maar BNB staat verder naar het noorden op de kaart. Integendeel, bijna elke andere altcoin heeft in dit tijdsbestek het tegenovergestelde gedaan – Bitcoin aanzienlijk afgebroken en ondermaats gepresteerd, aangezien de bredere crypto-ruimte een pak slaag kreeg.

Om te illustreren hoe goed BNB het in deze periode heeft gedaan, laten we de bovenstaande grafiek aanpassen om in te zoomen op deze periode vanaf mei 2022.

Deze periode begint natuurlijk in mei 2022, toen de UST-naar nul daalde in een doodsspiraal en de hele cryptomarkt in chaos stortte. Kort daarna ging Celsius poef en was de crypto-bullmarkt, die tijdens de pandemie zo woest was gestegen, eindelijk omvergeworpen.

De groei van BNB weerspiegelt het groeiende marktaandeel van Binance en de groeiende dominantie van de cryptocurrency-ruimte in deze periode. Met rivalen die langs de weg vielen, werd Binance groter en groter. Weet je nog dat de statistiek zei dat tegen het einde van het jaar 67% van het handelsvolume op Binance plaatsvond? Begin 2022 was die statistiek 48%. Binance voegde in een jaar tijd 19% marktaandeel toe, terwijl crypto afbladderde en concurrenten enorm worstelden. En het native token, BNB, deed het daardoor beter.

BNB-prijs daalt tijdens SEC-rechtszaak

Maar de dominantie van Binance sijpelde dit jaar naar beneden, zoals hierboven beschreven. En met die dalende dominantie draait de prijsactie van BNB om. De vorige grafiek laat de afgelopen weken een scherpe daling zien. Op een bepaald moment in april was BNB slechts 7% gedaald ten opzichte van de waarde in mei 2022, voorafgaand aan de ineenstorting van Terra. Bitcoin daalde daarentegen met 20%. Vandaag is BNB 31% gedaald in vergelijking met de 29% van Bitcoin.

Dit is grotendeels te danken aan de rechtszaak van de SEC deze week, die de prijs van BNB met 15% heeft doen dalen, terwijl Bitcoin slechts 2% is gedaald. Het voelt alsof de enorme outperformance van BNB en Binance ten opzichte van zowel Bitcoin als de cryptomarkt in het algemeen eindelijk voorbij is.

Dit is zonder zelfs maar de liquiditeit van het BNB-token te noemen. De liquiditeit van het BNB-token is ook notoir laag in vergelijking met andere “blue chip” cryptocurrencies. Van alle topmunten is de positie van BNB als nummer vier in marktkapitalisatie het meest in de war met de onderliggende liquiditeit, die zeer ongunstig afsteekt bij de munten eromheen. Ook hier heeft de sluiting van BUSD de zaken niet geholpen.

Dit is vaak het geval bij native tokens en moet worden vermeld als een extra reden voor voorzichtigheid bij investeerders. Maar om terug te komen op de prijsactie, de realiteit is dat BNB net zo ver zal gaan als Binance. De outperformance in 2022 in vergelijking met de rest van de markt benadrukt de enorme run die Binance doormaakt, marktaandeel opslokt en het grootste cryptocurrency-bedrijf ter wereld wordt.

Maar de dingen zijn veranderd en de toekomst is nu doorspekt met onzekerheid. De rechtszaken in de VS stapelen zich op en de ernst van de situatie kan niet worden onderschat. Als de Amerikaanse dochteronderneming van Binance uit de VS wordt gezet, is dat een enorme klap. Het token is deze week misschien met 15% gedaald, maar als de grootste financiële economie ter wereld wordt afgesneden van Binance, kun je die prijsdaling vermenigvuldigen met een orde van grootte.

De marktkapitalisatie van BNB blijft duizelingwekkend, met meer dan $40 miljard. Crypto is notoir volatiel en onmogelijk op korte termijn te voorspellen, en dit zou de komende weken gemakkelijk kunnen stijgen. Ik weet het echt niet, en ik zou nooit zomaar een halfslachtige voorspelling doen.

Maar ik beschouw het BNB-token als quasi-eigen vermogen in Binance (zij het met veel meer onzekerheid in vergelijking met conventionele aandelen in een bedrijf, gezien de troebele aard van de liquiditeit en sommige van de betrokken tokenomics). En in die context, en met de rugwind van de bovenmenselijke prestaties van Binance in de bearmarkt die schijnbaar teniet zijn gedaan, wil ik hier gewoon geen deel van uitmaken bij een waardering van $40 miljard.

Er is veel te veel onzekerheid over het toekomstige pad van Binance en er lopen te veel rechtszaken om een betrouwbare beoordeling te maken. Ik zal leven om nog een dag te vechten. Hopelijk doet Binance dat ook in het belang van de cryptomarkt.