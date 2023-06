Glencore doet alternatief bod op de steenkoolactiva van Teck Resources

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Teck Resources Limited (NYSE: TECK) handelt vandaag iets lager nadat Glencore PLC (LON: GLEN) interesse toonde in de aankoop van het kolenbedrijf voor staalproductie.

Glencore slaagde er niet in Teck Resources volledig over te nemen

We moeten niet vergeten dat ‘s werelds meest winstgevende mijnbouwbedrijf al twee mislukte pogingen heeft gedaan om Teck Resources volledig over te nemen.

Het nieuwe voorstel heeft tot doel de jasactiva te combineren met die van Teck en ze binnen een jaar of twee te scheiden als een nieuw bedrijf genaamd CoalCo.

Bij het oorspronkelijke volledige overnamebod, van $23 miljard in april, zijn ook plannen voor een dergelijke splitsing bekendgemaakt. Glencore bevestigde dat het vorige bod nog steeds staat en dat het nieuwe, dat beperkt is tot de kolenhandel van Teck, alleen als alternatief wordt aangeboden.

Op het moment van schrijven stijgen de aandelen van de Zwitserse multinational slechts marginaal.

Teck overweegt het nieuwe voorstel van Glencore

Eveneens op maandag bevestigde Teck Resources dat het in gesprek was met het in Londen genoteerde bedrijf – voorstel van wie het een van de vele was die het heeft ontvangen voor zijn steenkoolactiva. Het bedrijf voor natuurlijke hulpbronnen zei ook dat het alle waardetoevoegende voorstellen in overweging nam.

Interessant genoeg komt het nieuws op een moment dat rivalen zich steeds meer inzetten om kolen te desinvesteren. Glencore is echter van plan om dat bedrijf af te bouwen en tegen 2050 netto nul te bereiken. Het persbericht luidt:

Glencore zet zich in om ervoor te zorgen dat de voorgestelde EVR-overname Canada ten goede zal komen en om samen met Teck toezeggingen te identificeren ten voordele van alle relevante belanghebbenden.

Het aandeel Glencore is momenteel ongeveer 25% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau van het jaar tot nu toe.