Verkoop van Xpeng G6, concurrent van Tesla Model Y, stijgt enorm

Xpeng, het bekende Chinese elektrische voertuig bedrijf, kondigde een sterke vraag aan naar zijn aankomende G6-model. Als gevolg hiervan steeg de koers van het aandeel Xpeng met meer dan 10% in de premarket-sessie, omdat de cijfers hielpen om het recente nieuws te compenseren.

In een Tweet zei Xpeng dat het nieuwe G6-voertuig van het bedrijf in ongeveer drie dagen meer dan 25.000 reserveringen had behaald. Het voertuig begint bij RMB 263.900 voor de goedkoopste variant en RMB 363.900 voor de duurste variant.

#XPENGG6* has captivated crowds upon its debut at our stores, with over 25,000 pre-sale orders in China within a mere 72 hours!



Join us at the Greater Bay Area Int'l Auto Show in Shenzhen on June 16, 2023, to immerse yourself in the future of mobility.#FutureMobility pic.twitter.com/qWBMMefxMp — XPENG (@XPengMotors) June 12, 2023

Het nieuwe goede nieuws komt een paar dagen nadat Xpeng zijn leveringen in mei aankondigde. Zoals ik in dit artikel schreef, leverde het bedrijf in het eerste kwartaal 18.230 voertuigen af, tegen 34.561 in hetzelfde kwartaal in 2022. Het was ook lager dan de 22.204 die het in het vierde kwartaal verkocht.

Er zijn tekenen dat de Chinese EV-markt vertraagt. Op vrijdag schreven we dat het bedrijf van Nio het moeilijk had nadat het bedrijf zwakke resultaten had gepubliceerd. Als gevolg hiervan werd het bedrijf de eerste autofabrikant die de prijzen van alle voertuigen met $4.200 verlaagde. Bedrijven verlagen nooit de prijzen als er een sterke vraag is naar hun producten.

Een andere uitdaging is dat de EV-sector verzadigd raakt. Inmiddels zijn er bijna 100 EV-bedrijven in het land. In tegenstelling tot bedrijven als Tesla richten de meeste zich op Chinese klanten. Als zodanig zal de toenemende concurrentie het voor hen moeilijk maken om te concurreren. Xpeng’s G6 is een SUV geïnspireerd door de vorm van water en zal concurreren met Tesla Model X en Hyundai’s IONIC. Het belangrijkste voordeel is dat hij 300 km kan afleggen en in 10 minuten opladen.