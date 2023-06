CHANCER presale start dinsdag en kan de belangstelling voor blockchain weddenschappen opnieuw aanwakkeren

Op blockchain gebaseerd platform voor het maken van voorspellende markten Chancer lanceert officieel zijn token $CHANCER-presale op 13 juni. Om een voorsprong te krijgen op de steeds groter wordende gokmarkt, wil Chancer de dingen anders doen: door peer-to-peer gokmarkten te creëren en gebruikers op verschillende manieren geld te laten verdienen.

Chancer en zijn unieke waardevoorstel

“Jouw spel, jouw regels, jouw kansen.” Dit is de belangrijkste slogan die Chancer begeleidt bij het betreden van de onbekende wateren van op blockchain gebaseerde weddenschappen. Eenmaal gelanceerd, zal Chancer ‘s werelds eerste gedecentraliseerde app voor voorspellende markten zijn.

De unieke waardepropositie van Chancer ligt in het P2P-model, waarmee het zich onderscheidt van andere gokplatforms. In de traditionele betekenis van weddenschappen bieden bookmakers een markt voor weddenschappen en genereren ze kansen op basis van competities. Deelnemers zijn verplicht om te spelen volgens de regels van de bookmakers. Voor Chancer kunnen gebruikers echter zelf hun gokmarkten creëren voor elk evenement, situatie, competitie en nog veel meer. Je kunt er zeker van zijn dat een speler voor het einde van het seizoen van club wisselt. Gebruikers kunnen ook deelnemen aan markten die door anderen zijn gecreëerd.

In wezen kun je op bijna alles een persoonlijke weddenschap plaatsen, waardoor je meer flexibiliteit en inclusiviteit krijgt. Het mooie is dat de gebruiker vrienden of wie dan ook kan laten deelnemen aan hun markt en kan deelnemen aan de weddenschap. Het voordeel hiervan is dat het plezier brengt en tegelijkertijd verdient aan positieve voorspellingen. Gebruikers kunnen ook hun eigen kansen en resoluties bevestigen die bepalen hoe de weddenschap zal worden beoordeeld. $CHANCER zal het token zijn om het platform van Chancer van stroom te voorzien.

Chancer is een veilig, open-source en gedecentraliseerd opslagmedium

Chancer is een veilig blockchain-ecosysteem gebouwd op de BSC Chain. BSC zal veilige transacties mogelijk maken, gekoppeld aan het voordeel van lage kosten voor gebruikers. Het platform draait op een veilig proof of stake-consensusmechanisme. Geen enkel individu kan de controle over het netwerk overnemen. De censuurweerstandsfunctie maakt Chancer tot een zeer veilig netwerk.

Een extra beveiligingskenmerk van Chancer is de smart contract functionaliteit. De smart contracts worden grondig gecontroleerd en getest door CertiK om kwetsbaarheden aan te pakken die het netwerk in gevaar kunnen brengen.

Trouwens, Chancer is een open-source code. Iedereen kan bijdragen, beoordelen en wijzigingen voorstellen. De functie maakt Chancer community gericht. Gebruikers kunnen ook stemmen over bestuur met behulp van stemcredits op het platform. Chancer functioneert ook als een gedecentraliseerde opslagoplossing. Gegevens worden op een gedistribueerde manier opgeslagen en geopend, voortbouwend op de decentralisatiefocus van het platform.

Moet je investeren in $CHANCER?

Wedden is een belangrijke en groeiende industrie geweest. Marktrapporten plaatsten wereldwijde sportweddenschappen, een van de meest populaire, met een waarde van $83,65 miljard in 2022. De industrie zal naar verwachting met 10,3% groeien van 2023 tot 2030. Met deze trend is het redelijk om een nieuw platform als Chancer te verwachten een eigen niche creëren.

Investeren in $CHANCER geeft beleggers de kans om te verdienen aan tokenwaardering naarmate de vraag naar op blockchain gebaseerde marktvoorspellingen groeit.

Er zijn andere gepatenteerde manieren om geld te verdienen, zoals het winnen van succesvolle weddenschappen, het maken van markten en het inzetten van het native token $CHANCER. Een Share2Earn-functie genereert tevens een passief inkomen voor investeerders voor het delen van de Chancer-markt. De token use cases en inkomsten kunnen de vraag naar $CHANCER stimuleren en de liquiditeit ontgrendelen die nodig is om exponentiële prijsstijgingen te genereren.

Hoe groot is de presale kans van $CHANCER?

Voor elk token in de voorverkoop is de waarde altijd lager dan na noteringen op beurzen. Projecten met robuuste waardeproposities zoals Chancer zouden dus populaire investeringsmogelijkheden kunnen zijn. Dergelijke tokens zijn gestegen met maximaal viercijferige procentuele prijzen na noteringen op beurzen. Het betekent dat $CHANCER tot 10x kan stijgen nadat het vanaf het derde kwartaal op beurzen is genoteerd. Investeren in de presale betekent laag inkopen om kans te maken op de prijsstijgingen.