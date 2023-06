De grootste zeepbel ooit: Japan van de jaren 80 – Een studie

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Ik doe veel analyses rond langetermijnrendementen op de aandelenmarkt. Landen versus landen. Fondsen versus fondsen. Sectoren versus sectoren. Hoewel rendementen uit het verleden nooit indicatief zijn voor toekomstige prestaties, biedt het bestuderen van wat eerder is gebeurd wel een goed kader voor wat er daarna kan gebeuren.

Vorig jaar heb ik wat onderzoek gepubliceerd rond drie invloedrijke feiten met betrekking tot de Amerikaanse aandelenmarkt.

De meeste actieve beleggers slagen er niet in de markt te verslaan De S&P 500 heeft een voor inflatie gecorrigeerd historisch rendement van gemiddeld 8,5% De markt is extreem volatiel

Dit volatiele maar opwaartse traject is van toepassing op de Amerikaanse aandelenmarkt. Het houdt echter niet overal stand. Dit brengt ons in feite bij wat volgens veel statistieken de grootste zeepbel in de menselijke geschiedenis is: de Japanse aandelenmarkt van de jaren tachtig.

Wat is er gebeurd met de Japanse aandelenmarkt?

Buitensporig. Dat is het eerste woord dat in me opkomt om de winsten van de Japanse aandelenmarkt in de jaren tachtig te omschrijven.

De Nikkei 225 (een prijsgewogen index die bestaat uit 225 beursgenoteerde aandelen op de Tokyo Stock Exchange) opende de handel in de jaren tachtig op een niveau van 6.560. Tien jaar later sloot het het decennium af met bijna 39.000. Vandaag, 33 jaar na die piek, handelt de index nog steeds 23% onder dat niveau, rond de 30.000 op het moment van schrijven.

Om 33 jaar later onder water te staan met je investering is een duizelingwekkend feit, en dat is aanzienlijk, een daling van 23%. Maar het tempo en de enorme omvang van de Japanse expansie in de jaren ’80 was zo groot dat, drie decennia nadat de zeepbel uiteenspatte, slecht getimede investeerders nog steeds wachten op break-even.

Er zijn enkele statistieken die illustreren hoe duizelingwekkend de zaken destijds werden. Kijk eerst naar de jaarcijfers:

Dat is bijna 500% rendement. Dat is zeker stevig, maar niet bepaald overweldigend. Dus laten we wat verder kijken. Ten eerste piekte de groei in de jaren 80, maar ook de jaren 50, 60 en 70 waren een zegen voor beleggers.

In feite opende de Nikkei de handel in de jaren 50 op 101,68. Op het hoogtepunt vier decennia later was het 38.921, wat betekent dat een investering van $100 in 1950 zou zijn gegroeid tot $38.277 in 1990 (merk op dat ik voor de eenvoud in dit artikel dollars gebruik, maar natuurlijk is de Nikkei op yen gebaseerd, dus als je een Amerikaanse investeerder bent, zullen ook hier FX-effecten optreden).

Maar om de grootte van de bubbel in context te plaatsen, moeten we deze internationaal vergelijken of benchmarken met economische indicatoren. Mijn favoriet is simpel: tegen het einde van de jaren 80 vertegenwoordigden Japanse aandelen bijna 45% van de wereldwijde aandelenmarkt. Ter vergelijking: de VS was tweede met 33% en het VK derde met minder dan 10%.

De vier grootste bedrijven ter wereld qua marktkapitalisatie waren Japans, met dertien Japanse bedrijven in de top twintig.

Hoe zit het met het vergelijken met inkomsten, de klassieke waarderingstechniek? De P/E-ratio van de Nikkei steeg op zijn hoogtepunt tot boven de 60X. Wereldwijd was het gemiddelde destijds 15x, wat betekent dat de Nikkei vier keer zo hoog was.

Kijkend naar de CAPE-ratio, die de koers van een aandeel vergelijkt met zijn conjunctuurgezuiverde winst over tien jaar, overschreed het Japanse aandeel bijna de 100X. Als je dit vergelijkt met misschien wel de meest beruchte zeepbel van de afgelopen tijd, de dotcom-zeepbel, kom je er niet eens in de buurt – Amerikaanse aandelen gingen niet door de 50X tijdens de chaos van 1999/2000.

Japanse vastgoedmarkt

Het is duidelijk dat de waarderingen van aandelen belachelijk waren, maar de zeepbel bleef niet beperkt tot aandelen. Japans onroerend goed is tussen 1955 en 1986 ook met meer dan 50x toegenomen. In dezelfde periode zijn de consumentenprijzen slechts verdubbeld. De grafiek van residentieel onroerend goed hieronder laat zien dat zelfs vandaag de dag de huizenprijzen nog ver verwijderd zijn van de piek, ondanks dat de meeste andere westerse landen de prijzen de afgelopen jaren verticaal zien stijgen.

Als we specifiek naar Tokio kijken, was de gemiddelde prijs van een huis 15x het gemiddelde inkomen. Ter referentie heb ik een paar weken geleden een rapport over de Britse markt gepubliceerd, aangezien deze ratio net de 9 heeft overschreden, een recordhoogte en midden in een huisvestingscrisis. De Japanse cijfers zijn echt moeilijk te geloven als ze in hun context worden geplaatst.

Het barsten van de Japanse zeepbel

De bubbel barst, zoals bubbels vaak doen. Enigszins poëtisch kwam de beurspiek op de laatste handelsdag in de jaren tachtig, toen de Nikkei sloot op 38.915. Terwijl ik dit in 2023 schrijf, is het nog steeds niet weer in de buurt van die niveaus gekomen.

De markt kende een daling van 39% in 1990. 1991 was niet zo slecht en sloot het jaar af met minder dan 4%. Maar toen bracht 1992 nog eens 26% verlies. De Nikkei had in drie jaar bijna 60% verloren.

Hoewel de Nikkei 225 nog steeds onder de niveaus van 30 jaar geleden handelt, is het belangrijk op te merken dat dit zonder dividenden is. Dit is dus niet een volledig realistisch beeld – met dividenden inbegrepen, staat de index momenteel minder dan 5% onder het niveau van 30 jaar geleden, op het hoogtepunt van de bubbel. Het is duidelijk dat dit nog steeds een afschuwelijke terugkeer is, maar het is niet zo slecht en het voorbehoud is belangrijk.

Al met al verandert het feit niets aan de stelling dat, in termen van totale dollarwaarde, de Japanse bubbel waarschijnlijk de grootste in de geschiedenis van de mensheid is.

Zal de Amerikaanse beurs crashen?

De meest interessante vraag die uit deze Japanse analyse naar voren komt, is de volgende: wijst dit op een enorm risico voor langetermijnbeleggingen? Of is het dwaas om aan te nemen dat de S&P 500 een veilige langetermijninvestering is als je bedenkt wat er in Japan is gebeurd?

Hierop zou ik willen zeggen dat er twee essentiële punten zijn om te noemen. De eerste is het concept van dollar-cost averaging. In de echte wereld komt het zelden voor dat iemand met een grote som geld de markt betreedt en daarna nooit meer investeert. Het is waarschijnlijker dat we gedurende vele jaren consistente investeringen zien naarmate individuen werken, geld verdienen en ouder worden, waarbij hun financiële en levensomstandigheden in de loop van de tijd veranderen.

Dit verandert de hele reikwijdte van de analyse. Om te illustreren hoe, pak ik er een model bij dat ik heb gemaakt voor een recent artikel over dollar-cost averaging op de Amerikaanse markt.

De onderstaande grafiek is een visualisatie van de huidige waarde van maandelijkse investeringen van $100 op de Amerikaanse aandelenmarkt, beginnend vanaf de top van de bullmarkt in december 2021. Met andere woorden, de belegger betreedt de markt *rechts* op de bullmarkt hoogtepunt.

Ondanks dat ze op het slechtst mogelijke moment op de markt kwamen, waren ze in april 2023 (toen de grafiek werd gemaakt) winstgevend. Dit ondanks beleggen in de slechtste bearmarkt van de afgelopen twintig jaar. Dit is duidelijk specifiek voor de VS en de markt is sindsdien weer opgeveerd. Het is echter een mooie manier om aan te tonen dat door consistent te beleggen gedurende een bepaalde periode, het rendement nooit zo dramatisch zal zijn als wanneer men op het juiste moment had geïnvesteerd. Als de belegger gewoon al zijn geld op het hoogtepunt in de markt had gestoken en nooit meer had geïnvesteerd, zou hij nog steeds 14% zijn gedaald (eerste balk in grafiek – een investering van $100 is momenteel $86 waard).

In Japan is het niet anders. Terwijl een investering op het hoogtepunt van de markt momenteel met 23% is gedaald, als men jaarlijks hetzelfde bedrag had geïnvesteerd, beginnend op de dag van de beurspiek in 1989 en sindsdien voortduurt, zou het met 90% zijn gestegen. En nogmaals, dat is zonder rekening te houden met dividenden.

Dus hoewel het rendement vanaf de piek kan worden gedramatiseerd, is het overweldigende verlies van 23% over 30 jaar geen erg realistisch scenario als het gaat om een praktische belegger. Dat gezegd hebbende, een rendement van 90% in 30 jaar is nog steeds weerzinwekkend, en je had letterlijk iets anders kunnen doen met je extra geld en een beter rendement kunnen behalen.

Het tweede punt waarmee rekening moet worden gehouden bij het beoordelen van de waarschijnlijkheid dat dit in de VS gebeurt, is het feit dat de waarderingen in de S&P 500 niet zo uit de toon vallen in vergelijking met andere markten over de hele wereld. Ik ging eerder in op de waarderingen in het stuk rond P/E-ratio’s, CAPE-ratio’s en welk deel van de marktkapitalisatie van wereldwijde aandelen in Japan was. Dit waren allemaal bizarre cijfers en niets is vandaag vergelijkbaar met hen, in de VS of elders.

Amerikaanse aandelen zijn al een tijdje duurder dan andere landen, zoals de onderstaande grafiek laat zien, maar de discrepantie is niet eens in dezelfde klasse als wat we zagen in Japan, toen de K/W-ratio van de Nikkei vier keer zo hoog was globaal gemiddelde.

Conclusie

De Japanse aandelenbubbel van de jaren 80 is een angstaanjagende casestudy. Hoewel iets soortgelijks in de VS de financiële wereld op zijn kop zou zetten, zijn er tal van factoren die verklaren wat er in Japan is gebeurd en die niet noodzakelijk indicatief zijn voor de stand van zaken in de VS.

Dat gezegd hebbende, is het een waarschuwend verhaal voor beleggers met betrekking tot het begrip risico, vooral met betrekking tot de tijdshorizon. In wezen betalen aandelen een rendement om investeerders te compenseren voor het dragen van kortetermijnvolatiliteit. Dit is de reden waarom tijdshorizon en diversificatie de sleutel zijn als het gaat om kopen op de aandelenmarkt. Het is ook de reden waarom aankopen over een langere periode en op een consistente manier het risico spreiden in plaats van eenmalige invoer.

Niets wijst erop dat de Japanse situatie ook voor Amerikaanse aandelen dreigt. Maar niemand weet wat er in de toekomst zal gebeuren, ik al helemaal niet. Een aanname van een rendement van 8%, of 10% met dividend (wat in alle financiële prognoses zou moeten worden opgenomen en waarmee rekening moet worden gehouden bij het beoordelen van de Japanse situatie) is een standaardaanname voor Amerikaanse langetermijnaandelen, maar dit is verre van gegarandeerd.

Afsluitend, alternatieve kosten kunnen de grootste van allemaal zijn. Aan de zijlijn blijven staan terwijl beleggers lucratieve winsten behalen, vooral de afgelopen jaren, nu gelddrukkers warm zijn en de inflatie sterk is gestegen in combinatie met activaprijzen, is een bittere pil geweest om te slikken. Paranoia is gevaarlijk en ik heb voor dit stuk letterlijk de slechtste troef in de geschiedenis uitgekozen.

Een langetermijnhorizon en een voorzichtige portefeuilleverdeling blijven koning, en dit horrorverhaal uit Japan zal me zeker niet van de Amerikaanse aandelenmarkt afhouden. Voor mij zou dat de grootste gok van allemaal zijn, en een die zelfs de cijfers achter dit horrorverhaal maar moeilijk kunnen rechtvaardigen.