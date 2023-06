7 recente ontwikkelingen die het vertrouwen van Janet Yellen in de dollar mogelijk op de proef hebben gesteld

Shivam begon zijn financiële analyse carrière in Mumbai, waar hij inflatiegegevens analyseerde en dagelijkse macro-economische beoordelingen over staatsbegrotingen schreef.… lees meer

Minister van Financiën Janey Yellen getuigde gisteren voor het Housing Financial Services Committee.

Opmerkelijk waren haar opmerkingen die naar verluidt betrekking hadden op de blijvende kracht van de dollar als de wereldwijde reservevaluta.

Sinds de oorlog in Oekraïne zijn landen er steeds meer op gebrand om hun activa, handel en grensoverschrijdende nederzettingen in niet-dollarvaluta’s te diversifiëren.

Deze trend is enorm versneld door de toezegging van de regering-Biden om agressieve unilaterale sancties uit te rollen.

Yellen merkte op:

“We zouden in de loop van de tijd een geleidelijk groter aandeel van andere activa in de reserveaandelen van landen moeten verwachten… Maar de dollar is verreweg de dominante reserveactiva.“

Een ander rapport over de procedure van Yellen suggereerde:

…verwacht een langzame daling van de dollar als reservevaluta.

Hoewel de wereldwijde anti-dollarwind geen geheim is, wegen de woorden van de minister van Financiën, net als de gouverneur van de Federal Reserve, ongelooflijk zwaar op de wereldwijde financiële markten.

In de voor later vandaag geplande aankondiging van de Fed wordt algemeen verwacht dat het FOMC een pauze in de renteverhogingen zal aankondigen op basis van het overwegend positieve CPI-rapport van gisteren.

Een rapport over het CPI-nummer en de waarschijnlijke stappen van de Fed is hier beschikbaar.

Gezien het feit dat de Fed een betekenisvolle verschuiving in het momentum naar een duurzamer rendement naar 2%-niveaus zou kunnen signaleren, zorgden de opmerkingen van Yellen voor opgetrokken wenkbrauwen vanwege een ongelukkige timing.

Wereldwijde ontwikkelingen

De bilaterale overeenkomst tussen China en Brazilië

China en Brazilië, twee zwaargewichten van de wereldwijde export, tekenden in 2023 een memorandum om hun afhankelijkheid van de dollar te verminderen en over te stappen op handel in lokale valuta.

In 2022 bedroegen de handelsstromen tussen de twee landen 150 miljard dollar, een bijna 40-voudige toename sinds 2001.

Aangezien het partnerschap naar verwachting alleen maar sterker zal worden, zou dit zeker een rol kunnen spelen bij het uithollen van de invloed van de dollar.

Voor beide landen zou het operationeel maken van dergelijke lijnen ook helpen om transacties te beschermen tegen onnodige wisselkoersrisico’s.

In een eerder artikel voor Invezz merkte ik op dat China in 2023 vergelijkbare deals sloot met verschillende partners, waaronder:

…Argentinië, Kazachstan, Bangladesh, Pakistan en Laos, en probeert nieuwe lijnen in het Midden-Oosten operationeel te maken.

Toenemende invloed van China in het Midden-Oosten

Het Midden-Oosten is cruciaal geweest voor het behoud van de status van reservevaluta van de dollar, met name vanwege het gebruik ervan als standaard voor de prijsstelling van wereldwijde energie.

Echter, om de toenemende diplomatieke slagkracht te laten zien, bezocht president Xi onlangs de regio en speelde hij een belangrijke rol bij het tot stand brengen van een diplomatieke overeenkomst tussen Iran en Saoedi-Arabië.

Vorig jaar koos Iran ervoor om volwaardig lid te worden van de Shanghai Cooperation Organization.

Dit jaar heeft Saoedi-Arabië ook ingestemd met integratie in de organisatie.

Dit is een sterke demonstratie van externe, niet-Amerikaanse macht die de VS in de regio zou kunnen evenaren.

BRICS momentum in het Westen?

Volgens Lena Petrova, CPA, een populaire YouTuber en financieel commentator:

…Frankrijk zou het eerste Europese land kunnen worden dat lid wordt van BRICS…Macron heeft de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa om een uitnodiging gevraagd voor de komende BRICS-top die gepland staat in Pretoria, Zuid-Afrika.

Als het wordt goedgekeurd, zou Frankrijk het eerste westerse land zijn dat zich aansluit bij het groeiende blok, dat steeds meer op zoek is naar alternatieven voor de dollar.

Eerder in maart rondde het Franse TotalEnergies zijn eerste in yuan afgewikkelde LNG-handel af, wat waarschijnlijk de start was van een trend van niet-dollartransacties.

Voor de BRICS-landen is de komende top in potentie een zeer belangrijke.

In een eerder artikel over de aanstaande ontmoeting werd vermeld:

Met een alternatief monetair kader als een van de discussiepunten, zou de BRICS-top in augustus 2023 een potentieel stappenplan kunnen bieden. Schectman wil graag loskomen van de dollarafhankelijkheid en verwacht dat deze landen waarschijnlijk zullen onderhandelen over een verschuiving naar grondstoffengeld, of het creëren van vaste valuta gekoppeld aan een eenheid van de gekozen grondstof. Als een dergelijke verschuiving zich voordoet, zou de dollar ongetwijfeld een aanzienlijk deel van zijn aantrekkingskracht op de wereldmarkten verliezen.

De bijeenkomst zal zeer waarschijnlijk de kwestie behandelen van een gebrek aan zeer liquide obligatiemarkten bij diversificatie weg van de dollar.

Dus:

…elke poging tot nieuwe valuta vereist consensus over een model voor het aantrekken van kapitaal en een robuust raamwerk dat de bescherming biedt van grondstoffengeldmechanismen.

India wijst Amerikaanse uitnodiging voor de NAVO af

De opkomst van de dollar heeft enorm geprofiteerd van de suprematie van de militaire capaciteiten van de VS.

In een eerder artikel voor Invezz getiteld ‘Gold and silver outlook as 23 states move to reclaim edele metalen als wettig betaalmiddel’, werd verwezen naar David Graeber, antropoloog en bekend auteur van ‘Debt – The first 5,000 years’, waarin hij verklaarde:

… Amerikaanse militaire overheersing… Geen enkele andere regering heeft ooit zoiets als dit soort capaciteiten gehad. Men zou zelfs kunnen stellen dat het juist deze macht is die het hele wereldwijde monetaire systeem, georganiseerd rond de dollar, bij elkaar houdt.

Ondanks deze status stuitte de gecombineerde militaire diplomatie van de VS en de NAVO eerder deze week echter op een aanzienlijke tegenslag.

In antwoord op een uitnodiging aan India om zich bij de alliantie aan te sluiten, merkte minister van Buitenlandse Zaken S. Jaishankar op :

…de realiteit is dat dit geen sjabloon is dat van toepassing is op India.

Een andere kijk op de oorlog in Oekraïne?

In een interview dat op 13 juni 2023 beschikbaar werd gesteld, sprak kolonel Douglas Macgregor, Ph.D., met The Center for the National Interest in Washington DC.

Hij gelooft:

…tegenaanvallen die de Oekraïense strijdkrachten enorme aantallen levens hebben gekost. We kunnen ons niet eens voorstellen hoe wanhopig het Oekraïense leger op dit moment moet zijn, met bijna honderdduizend verliezen… ze lanceren deze aanvallen meedogenloos in de hoop dat ze de illusie van succes kunnen creëren.

Met betrekking tot de rol van de Verenigde Staten voegde hij toe:

… ze gingen ervan uit dat ze Rusland financieel en economisch konden verpletteren… ze hebben ook geprobeerd Rusland te isoleren van de rest van de wereld, terwijl in feite de rest van de wereld behalve Europa en Noord-Amerika grotendeels de kant van Rusland kiest… (steun van) Verenigde Staten (en) Europese bondgenoten is gekrompen tot een straaltje. Het droogt op en we naderen nu het einde van onze oorlogsvoorraden.

Zijn opmerkingen komen overeen met een interessante grafiek die in 2022 door The Economist werd gepubliceerd, waaruit bleek dat landen die meer dan 60% van de wereldbevolking uitmaken (ex-Rusland) het Russische standpunt over Oekraïne steunden of neutraal stonden.

The Economist (2022)

Omdat het een ongelooflijk complex en zich ontwikkelend verhaal is met concurrerende perspectieven, lijkt Macgregor te suggereren dat naarmate het conflict voortduurt, dit negatieve gevolgen kan hebben voor het imago van de VS.

Dit kan op zijn beurt een verder domino-effect hebben op het wereldwijde vertrouwen in de dollar.

Binnenlandse dollaruitdagingen

Edelmetalen als wettig betaalmiddel

Ironisch genoeg is misschien wel de grootste uitdaging voor de Amerikaanse dollar ontstaan in eigen land.

Een steeds groeiend aantal staten begint een gebrek aan vertrouwen in de dollar te tonen.

Het artikel hierboven, dat betrekking heeft op de status van wettig betaalmiddel van goud en zilver, wijst op drie belangrijke redenen voor de onvrede:

Ten eerste blijft de inflatie de begrotingen van huishoudens teisteren en vormt het een bedreiging voor de toegang tot basisbehoeften zoals brandstof en voedsel. Ten tweede zal de Amerikaanse regering naar verwachting in juli van dit jaar haar Central Bank Digital Currency (CBDC) uitrollen. Gezien de programmeerbare aard van dit instrument, waarschuwt Robert E. Wright, een Senior Research Fellow bij het American Institute for Economic Research, voor overmatige centralisatie van controle over aankoopbeslissingen van gewone burgers. Wright voegt eraan toe dat CBDC’s volgens de grondwet mogelijk niet als geld kwalificeren. Ten derde, met obligaties die de afgelopen twee jaar leegliepen, hebben een toenemend aantal staten hun pensioenfondsen in grote problemen gebracht.

Wanneer we dieper in de dollar-pensioencrisis duiken zien we:

In deze omgeving worden staten gedwongen om steeds grotere hoeveelheden van hun bezit te liquideren om hun verplichtingen te dekken, terwijl de verplichtingen in een alarmerend tempo blijven toenemen. Pensioenfondsen zien hierdoor forse vermogensverliezen, dalende inkomsten uit de verkoop van obligaties, toegenomen kredietrisico’s en grotere kans op ingrijpen door toezichthouders.

Bron: Equable (2022)

In een eerder artikel merkte ik op dat het fiasco van het schuldenplafond ook een domino-effect heeft gehad op de begrotingen van lokale overheden, waar,

…heeft de Schatkist ervoor gekozen om de uitgifte van Staats- en Lokale Overheidsseries (SLGS) Schatkisteffecten op te schorten, die worden uitgegeven aan lokale instanties om te voldoen aan specifieke belastingwetten en om het beheer van de overheidsfinanciën te vergemakkelijken.

Als gevolg hiervan hebben verschillende staten juridische processen al erkend of versneld om goud en zilver als wettig betaalmiddel te laten behandelen.

In wezen beschermen lokale overheden zich tegen de mogelijkheid van een dollaruitval.

Schuldenplafond en bankencrisis

Janet Yellen signaleert al enige tijd de situatie van het schuldenplafond en de schade die dit toebrengt aan de wereldwijde geloofwaardigheid van de Amerikaanse schuldverplichtingen.

In een brief aan het Congres eerder dit jaar schreef de minister van Financiën:

… terwijl de eerste fase van het bankenprobleem waarschijnlijk voorbij is, ontstaat er een langzaam brandende nood bij de banken, aangezien ze ontdekken dat ze langlopende leningen hebben tegen lage rentetarieven en deposito’s worden herprijsd naar veel hogere rentetarieven. Dus de winstgevendheid, vooral het midden- en kleinbedrijf, wordt geschaad… (onzekerheid over de schuldlimiet zou kunnen) leiden tot hogere financieringskosten op korte termijn voor de belastingbetaler, en een negatieve invloed hebben op de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten… ernstige moeilijkheden veroorzaken voor Amerikaanse gezinnen, onze wereldwijde schade berokkenen leidende positie, en roept vragen op over ons vermogen om onze nationale veiligheidsbelangen te verdedigen.

Meer informatie over de brief van Yellen aan het Congres vind je hier.

Een verschuiving in toon?

Zoals eerder vermeld, kunnen de opmerkingen van de minister van Financiën een aanzienlijke impact hebben op de wereldmarkten.

In een artikel van Bloomberg uit 2022 stond:

…(Yellen) zei dat de Amerikaanse dollar geen gevaar loopt zijn status als ‘s werelds dominante reservevaluta te verliezen als gevolg van sancties tegen Rusland vanwege de invasie van Oekraïne.

Tijdens haar opmerkingen over haar getuigenis deze week verklaarde Yellen echter dat er sprake is van:

…een natuurlijk verlangen om te diversifiëren…

Dit suggereert dat er voldoende motivatie is om weg te gaan van de dollar, terwijl het buitenlands beleid van de VS het afgelopen jaar zeker een bron van zorg is geweest voor een groot aantal belangrijke handelspartners.