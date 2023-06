Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

S&P 500 vertoont een dalende trend op het moment van schrijven, ook al heeft de Amerikaanse Federal Reserve haar beleidsrente ongewijzigd gelaten in een bereik van 5,0% tot 5,25%.

Waarom reageren aandelen negatief?

Aandelen dalen omdat de centrale bank zei dat ze dit jaar waarschijnlijk nog twee keer de rente zal verhogen.

De komende zes weken wil de Fed echter pauzeren en de impact analyseren van de tien opeenvolgende renteverhogingen die het de afgelopen vijftien maanden heeft opgeleverd.

Voor dit jaar staat de referentie-index nog steeds dicht bij de 14%, maar Jake Jolly – Head of Investment Analysis bij BNY Mellon is er niet van overtuigd dat het duurzaam is.

“We zijn erg sceptisch dat dit een duurzame nieuwe bullmarktrally is. We denken dat de kans op een recessie groter is dan op een zachte landing. Je moet dus goed kiezen en niet blindelings de index kopen.“

S&P 500 zou opnieuw onder de 4000 kunnen dalen

De FOMC verklaring erkende dat de economische bedrijvigheid in het eerste kwartaal in een bescheiden tempo bleef groeien.

Toch ziet BNY’s Jolly een recessie in het verschiet, in welk geval, zei hij op CNBC’s “Squawk Box” de aandelenmarkt helemaal zou kunnen terugglijden tot onder de 4.000.