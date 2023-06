Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van WeTrade (OTCMKTS: WETG) herstelde zich woensdag sterk nadat het Chinese bedrijf een nieuw product lanceerde om te profiteren van de kunstmatige intelligentie golf. De aandelen stegen met meer dan 70%, de beste dag sinds het bedrijf een paar jaar geleden naar de beurs ging. De rally bracht de totale marktkapitalisatie op meer dan $15 miljoen.

Waarom steeg WETG?

Chinese bedrijven met een kleine kapitalisatie zijn de afgelopen maanden populair geworden onder daghandelaren. Ik schreef onlangs over Chijet, een mysterieus elektrisch voertuig bedrijf waarvan de aandelen binnen een dag met dubbele cijfers zijn gestegen. We schreven ook over AMTD Idea, waarvan de aandelen in 2022 met meer dan 1.000% zijn gestegen.

WeTrade is ook populair geworden onder daghandelaren. Het is een klein Chinees bedrijf dat softwareoplossingen levert aan bedrijven in alle sectoren. Het bedrijf is actief in vier belangrijke divisies, waaronder YCloud, WTPay, Y-Health en YG.

Zoals de naam al doet vermoeden, biedt YCloud cloud computing-services aan marketingbedrijven, terwijl WTPay zich in de betalingssector bevindt. Y-Health bouwt oplossingen om epidemieën op te sporen en te voorkomen. YG biedt digitale nieuwe energieoplossingen. Als Chinees bedrijf is er weinig bekend over WeTrade aangezien het bedrijf de uitgebreide 10k-verklaring niet publiceert.

WeTrade stond de afgelopen maanden onder druk omdat het bijna van de notering door Nasdaq dreigde te worden geschrapt. Het overleefde door een omgekeerde splitsing uit te voeren. Het meest recente nieuws is dat het bedrijf probeerde te profiteren van de opkomst van kunstmatige intelligentie.

In een verklaring zei het bedrijf dat het een grootschalig taalmodel lanceerde dat zijn klanten zal helpen bij het oplossen van belangrijke uitdagingen. Het kan onder andere fragmenten uit artikeltags, nieuwsinhoud en tekstfoutcorrectie verwerken. Hechun Wei, de CEO zei :

“WeTrade heeft zijn zakelijke focus geleidelijk verlegd naar het buitenland. Naast de onderliggende productsectoren zoals AI-intelligente producten, zullen de nieuwe energieactiviteiten en grensoverschrijdende financiële activiteiten de focus van de activiteiten van de groep worden.”

Voorspelling WeTrade aandelenkoers

De bovenstaande grafiek laat zien dat de aandelenkoers van WeTrade in een sterke neerwaartse trend zit sinds de piek van $9.159 in 2022. Het is een weinig verhandeld bedrijf, zoals blijkt uit het gebrek aan volume. De aandelen bleven onder alle voortschrijdende gemiddelden, wat aangeeft dat de bears nog steeds de touwtjes in handen hebben.

Daarom is de kans groot dat het aandeel de neerwaartse trend zal hervatten, aangezien verkopers zich richten op de volgende belangrijke ondersteuning op $10. Bij een daling onder de $10 gaat het naar een voor splitsen gecorrigeerd dieptepunt van $6,18.