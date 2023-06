Net binnen: ECB verhoogt de rente terwijl de inflatiestrijd voortduurt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft donderdag opnieuw een renteverhoging doorgevoerd in haar strijd tegen de inflatie. In een verklaring besloot de door Christine Lagarde geleide bank om de belangrijkste rentevoet met 0,25% te verhogen tot 4,0%, het hoogste niveau in meer dan tien jaar.

De ECB besloot ook om de depositorente te verhogen met 0,25% tot 3,50% en de marginale faciliteitsrente tot 4,25%. De bank heeft de rente verhoogd in de afgelopen acht achtereenvolgende bijeenkomsten, voor het eerst sinds 2006. De renteverhoging was in lijn met wat de meeste analisten hadden verwacht, zoals we in dit artikel schreven.

Door de rente te verhogen week de ECB af van de Federal Reserve, die woensdag besloot de rente ongewijzigd te laten. Het had eerder tarieven verhoogd in tien opeenvolgende vergaderingen.

De renteverhoging door de ECB vond plaats in een tijd waarin de inflatie in het blok licht aan het dalen was. Uit gegevens die deze week zijn gepubliceerd, blijkt dat de inflatie in Spanje is gedaald tot 3,1%, wat betekent dat het de doelstelling van de ECB van 2,0% nadert. In Duitsland daalde de inflatie tot 6,1%, terwijl het land in een technische recessie wegzakte.

Uit gegevens van Eurostat bleek dat de inflatie in het eurogebied daalde tot ongeveer 6%. Toch blijft de inflatie boven de 2%-doelstelling van de Europese Centrale Bank. Daarom liet de ECB doorschemeren dat ze zal blijven wandelen, zelfs nu verschillende landen in de regio in een recessie belanden.

Analisten zijn van mening dat de ECB dit jaar de rente nog minstens twee keer zal verhogen en dan een strategische pauze zal inlassen. De pauze helpt de bank om de impact van de recente renteverhogingen te beoordelen. Het paar EUR/USD steeg iets na het besluit van de ECB. Het handelde op 1.0820, waar het de afgelopen dagen ook was. Het rendement op eurobunds daalde licht tot 0,38%, terwijl het rendement op Duitse bunds steeg tot 2,62%. Europese indices zoals de Duitse DAX en de Franse CAC 40-index zweven in de buurt van hun all-time highs.