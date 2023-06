Micron kondigt binnenkort misschien investering van een miljard dollar in India aan

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Micron Technology Inc (NASDAQ: MU) staat vanochtend in de belangstelling nadat een rapport zei dat het op het punt stond een miljardeninvestering in India te doen.

Dit is wat we tot nu toe weten

Anonieme bronnen vertelden Bloomberg vandaag dat het bedrijf met het hoofdkantoor in Boise binnenkort plannen zou kunnen aankondigen om ten minste $1,0 miljard uit te geven voor het opzetten van een chipverpakkingsfaciliteit in India.

Narendra Modi – de premier van India – heeft een bezoek gepland aan de Verenigde Staten volgende week. Dan kan de officiële aankondiging worden gedaan.

Desalniettemin zijn de gesprekken gaande en het vooruitzicht van een dergelijke overeenkomst blijft ook op tafel liggen, bevestigde de bron. Het beursnieuws komt maanden nadat Micron Technology Inc zijn grootste kwartaalverlies ooit rapporteerde.

Op het moment van schrijven is “MU” nog steeds 30% gestegen voor het jaar.

China verbood vorige maand chips van Micron

Interessant is dat het op de Nasdaq genoteerde bedrijf zelfs zou kunnen besluiten om maar liefst $2,0 miljard in India uit te geven, volgens mensen die bekend zijn met de zaak.

Investeren in de op twee na grootste economie van Azië biedt Micron Technology Inc middelen om uit China te diversifiëren en te voorkomen dat het verstrikt raakt in de spanningen die het met de VS heeft

In mei verbood de Cyberspace Administration van China bepaalde bedrijven om Micron-chips te gebruiken, daarbij verwijzend naar een aanzienlijke veiligheidsdreigingmeldde.

Toch heeft de Amerikaanse chipmaker vrijdag nog eens $600 miljoen toegezegd aan de Chinese fabriek. Wall Street heeft momenteel een consensus ‘overweight’-advies op de halfgeleideraandelen.