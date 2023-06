Virgin Galactic aandelen schieten omhoog bij aankondiging eerste commerciële ruimtevlucht

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Virgin Galactic Holdings Inc (NYSE: SPCE) zegt dat het al deze maand toeristen naar de ruimte zal brengen. De aandelen zijn vandaag ongeveer 40% gestegen.

Galactic 01 vliegt in de laatste week van juni

Vrijdag maakte het conglomeraat bekend dat de eerste commerciële ruimtevlucht binnenkort zal plaatsvinden – de Galactic 01 zal tussen 27 en 30 juni gelanceerd worden.

De vlucht zal drie leden van de Italiaanse luchtmacht meenemen om onderzoek te doen naar microzwaartekracht. CEO Michael Colglazier liet weten:

“We lanceren de eerste commerciële ruimtevaartlijn voor de aarde met twee dynamische producten: ons wetenschappelijk onderzoek en privé ruimtemissies voor astronauten.“

Vorige maand zei het in Californië gevestigde bedrijf dat het nettoverlies in het eerste kwartaal aanzienlijk groter was op jaarbasis, tot bijna $160 miljoen. Vergeleken met het hoogste punt van het jaar tot nu toe, is het aandeel Virgin Galactic op het moment van schrijven ongeveer 20% gedaald.

Ruimtevluchten worden binnenkort maandelijks gepland

Het ruimtetoerismebedrijf heeft al voertuiginspecties en routineanalyses voor de Galactic 01 voltooid. Het had de laatste testruimtevlucht in mei voltooid.

Virgin Galactic Holdings Inc bevestigde vanochtend ook dat haar tweede commerciële ruimtevlucht gepland staat voor begin augustus. Vanaf dat moment worden er maandelijks vluchten gepland.

Het in New York genoteerde bedrijf heeft al zo’n 800 tickets ($450.000 per stuk) voor commerciële ruimtevluchten verkocht. Schattingen zijn dat elke vlucht meer dan $2,7 miljoen zal opleveren voor het bedrijf dat mede is opgericht door Sir Richard Branson.

Wall Street heeft momenteel een consensus “hold”-advies voor het aandeel Virgin Galactic.