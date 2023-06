Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De renminbi daalde maandagochtend fors nadat Goldman Sachs de economische groei van China opnieuw had verlaagd. De wisselkoers van het paar USD/CNH steeg naar 7,15, het hoogste punt sinds woensdag. Het steeg van het dieptepunt van vorige week op 7.1072.

Goldman Sachs verlaagt de rating van China

Het Chinese economische herstel is veranderd in een luchtspiegeling, zoals we in dit artikel schreven. In een notitie waarschuwden analisten van Goldman Sachs dat de groei dit jaar veel lager zal zijn dan verwacht. Ze zien de economie groeien met 5,4% in 2023, een daling ten opzichte van de vorige 6%.

Goldman Sachs zei dat het sterke herstel in het eerste kwartaal in het tweede kwartaal was uitgedoofd en dat de kans groot is dat de situatie zal verslechteren.

Vorige week gepubliceerde gegevens toonden aan dat de jeugdwerkloosheid in het land in mei naar een recordhoogte is gestegen. Tegelijkertijd groeiden de detailhandelsverkopen, de industriële groei en de investeringen in vaste activa langzamer dan analisten hadden verwacht.

Om deze reden besloot de People’s Bank of China (PBoC) een belangrijk rentetarief te verlagen om de groei in het land te stimuleren. Analisten verwachten dat de autoriteiten de komende maanden meer stimulansen zullen geven.

De grootste uitdaging voor de Chinese economie is dat de vastgoedsector, goed voor een derde van het bbp, langer nodig heeft om te herstellen. Aandelen van belangrijke bedrijven als Evergrande en China Resources Land staan nog steeds onder druk. De huizenprijzen zijn de afgelopen maanden zijwaarts bewogen.

In een ander teken van de economische vertraging, slaagden Chinese e-commercebedrijven zoals JD.com en Alibaba er niet in om verkoopgegevens van hun jaarlijkse verkoopblitz te publiceren. Analisten zijn van mening dat het indienen van een aanvraag om deze cijfers te publiceren betekende dat de verkopen niet goed waren.

Analyse USD/CNH

USD/CNH-grafiek door TradingView

De wisselkoers van USD/CNH zat de afgelopen weken in een stijgende trend, nadat deze op 13 januari was gedaald tot een dieptepunt van 6,7015. Door dit herstel is het belangrijke weerstandspunt op 6.9988 omgeslagen in een support. Het paar is boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen. Het is ook boven het Fibonacci Retracement-niveau van 23,6% gestegen.

Het paar zal waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandspunt op 7.300. Een beweging onder de support op 7.00 zal de bullish view ongeldig maken.