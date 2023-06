Warren Buffett verdubbelt investeringen in Japan

Warren Buffett blijft kansen op de lange termijn zien in Japan. Maandag verhoogde de legendarische investeerder zijn belang in vijf van de handelsfirma’s van het land.

National Indemnity Company – een volledige dochteronderneming van Berkshire Hathaway bezit nu gemiddeld meer dan 8,5% van Mitsui & Co Ltd (TYO: 8031), Marubeni, Sumitomo, Itochu en Mitsubishi Corp (TYO: 8058).

De totale waarde van de vijf investeringen overtreft nu alle andere aandelen in Berkshire buiten de VS. Op CNBC’s “Street Signs Asia” merkte Hugh Shelby-Smith van Talaria Asset Management op:

“Japan heeft een van de beste macro-economische situaties die er zijn. Dat is niet waarom we beleggen, maar het is duidelijk dat we geld naar Japan zien stromen in een tempo dat we de afgelopen vijftien jaar niet hebben gezien.“