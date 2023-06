Fed’s Powell verwacht meer renteverhogingen: ‘er is nog ruimte’ in aandelen

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

De S&P 500 staat vanmorgen in het rood nadat voorzitter Jerome Powell herhaalde dat de Federal Reserve misschien nog niet klaar is met het verhogen van de rente.

Craig Johnson blijft optimistisch over aandelen

Woensdag bevestigde voorzitter Powell dat meer renteverhogingen waarschijnlijk zijn als de inflatie substantieel boven de doelstelling van 2,0% blijft.

Toch blijft Craig Johnson van Piper Sandler de rest van het jaar positief over de Amerikaanse aandelen. Op CNBC’s “Worldwide Exchange” zei hij:

“Wanneer je die laatste stijging bereikt voordat je de eerste verlaging krijgt, zijn de markten historisch gezien hoger gestegen. Dat is wat ik denk dat je uiteindelijk de rest van dit jaar zult zien gebeuren.“

Johnson verwacht niet dat de centrale bank op korte termijn zal beginnen met het verlagen van de rente. Voor het jaar is de referentie-index op het moment van schrijven bijna 15% gestegen.

S&P 500 zou tegen het einde van dit jaar 4.625 kunnen bereiken

Vorige week koos het FOMC ervoor om een renteverhoging over te slaan, maar de ambtenaar signaleerde nog twee renteverhogingen in het verschiet, zoals Invezz in dit artikelmeldde.

Positief is wel dat de inflatie in de Verenigde Staten aanzienlijk is afgekoeld, vanaf een piek van 9,1% in juni 2022 tot 4,0% vorige maand (lees hier meer). Chief Market Technician van Piper Sandler liet weten:

“Historisch gezien heb je van januari tot en met juni, toen je meer dan 8,0% rendement behaalde, doorgaans positieve rendementen gezien voor het hele jaar, meestal halverwege de twintig. Er is dus nog meer ruimte.“

Craig Johnson verwacht dat de aandelenmarkt tegen het einde van dit jaar 4.625 zal bereiken, wat zich vertaalt naar nog eens 6,0% stijging vanaf dit moment.