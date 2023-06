Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Nigeriaanse naira is sterk gedaald, wat aanleiding geeft tot wilde vergelijkingen met de gedevalueerde Zimbabwaanse dollar. Uit gegevens van TradingView blijkt dat de wisselkoers van USD/NGN is gestegen tot 690, het hoogste niveau ooit geregistreerd. Het begon het jaar rond 420. De zwarte marktkoers van de Nigeriaanse naira is gestegen tot ongeveer 760.

Nigeriaanse naira versus USD

De naira-crash in Nigeria wint aan kracht

Copy link to section

De Nigeriaanse naira is de afgelopen jaren opmerkelijk ingestort. Uit gegevens blijkt bijvoorbeeld dat de valuta in 2008 op 115 stond. Dit betekent dat de peso in deze periode meer dan 500% heeft verloren, waardoor het een van de slechtst presterende valuta’s ter wereld is.

De ineenstorting van de peso heeft grote gevolgen gehad voor de meeste Nigerianen. Ten eerste heeft het de meeste gepensioneerden en spaarders weggevaagd sinds hun koopkracht is gedaald. Bovendien heeft het de middenklasse in het land uitgeschakeld.

Ervaren Nigeriaanse artsen verdienen bijvoorbeeld ongeveer N500.000 per maand. Tegen de officiële wisselkoers verdienen deze artsen een equivalent van $724. In 2020, toen de USD/NGN op 350 handelde, verdienden dezelfde artsen $1.430. Dit verklaart waarom veel Nigeriaanse professionals overwegen om naar het buitenland te vertrekken.

De ineenstorting van de Nigeriaanse naira heeft ertoe geleid dat sommige mensen deze vergelijken met de Zimbabwaanse dollar, een valuta die een paar jaar geleden waardeloos werd. De twee situaties zijn echter niet hetzelfde. De ZIM-dollar kelderde als gevolg van aanzienlijke valutadruk, terwijl de crash van de Nigeriaanse naira andere factoren heeft.

Zo keldert de naira door het gebrek aan vertrouwen in de economie. Ook importeert het land aanzienlijk meer dan het exporteert. Het land heeft altijd ruwe olie geëxporteerd en dure aardolieproducten geïmporteerd.

Nigeriaanse inflatie stijgt

Copy link to section

Het meest recente Nigeria naira-nieuws waren de laatste gegevens over de consumenteninflatie. Volgens het statistiekbureau is de algemene consumenteninflatie in mei gestegen tot 22,41%. Het steeg met 0,9% op MoM-basis.

De situatie zal de komende maanden blijven verslechteren nadat de nieuwe regering de brandstofsubsidie heeft ingetrokken. Nu de brandstofprijzen stijgen, zullen de kosten van het zakendoen blijven verslechteren, wat zal leiden tot meer inflatie.

De Nigeriaanse naira zal niet eindigen zoals de waardeloze Zimbabwaanse dollar. Het is echter moeilijk te zien hoe de munt binnenkort weer aan kracht zal winnen. Ten eerste zullen veel Nigerianen die de waarde van hun naira hebben zien crashen waarschijnlijk overstappen op vreemde valuta zoals de Amerikaanse dollar of het pond.

Ik vermoed dat de Nigeriaanse naira de komende maanden zal blijven dalen naarmate de inflatie stijgt. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om in de gaten te houden 750.