Chancer presale snel uitverkocht: investeerders strijden om aandeel in het nieuwe gokplatform

Sinds Chancer de symbolische presale heeft gelanceerd, stromen investeerders binnen om een aandeel te bemachtigen in het nieuwe gedecentraliseerde gokplatform. Chancer is er trots op het eerste gedecentraliseerde platform voor het maken van voorspellende markten ter wereld te zijn.

Het nieuwe gokplatform probeert de gokmarkten stevig in de handen van de gokkers te plaatsen. Het heeft een revolutie teweeggebracht in de gokindustrie door gebruikers in staat te stellen hun eigen gokmarkten te creëren, hun eigen kansen te bepalen en hun eigen regels vast te stellen.

CHANCER token presale prijs

Naast het vertrouwen dat het gokplatform klaar is voor grootsheid vanwege de nieuwe benadering van weddenschappen door blockchain te gebruiken om de manier waarop de markten worden ingesteld en beheerd te democratiseren, zijn investeerders ook optimistisch over de waarde van de CHANCER- cryptocurrency.

In de huidige, eerste presale fase is CHANCER verkrijgbaar voor $0,01. Geïnteresseerde partijen kunnen echter alleen BNB- of BUSD-tokens gebruiken om CHANCER-tokens te kopen.

Volgens de tijdlijnen van de presale van Chancer is het de bedoeling dat de prijs van CHANCER blijft stijgen met elke presale fase tot $0,021 in de twaalfde en laatste fase.

De prijs van het token na de voorverkoop zal verder naar verwachting een aantal significante bewegingen ondergaan wanneer het wordt vermeld op Uniswap, Coingecko, Coinmarketcap en verschillende gecentraliseerde crypto-uitwisselingen.

Gedecentraliseerde gokervaring

De makers van Chancer, Adam en Paul Kelbie, geloven dat het gokplatform de manier waarop mensen wedden fundamenteel zal veranderen en het plezier in gokken zeker zal herstellen.

Het platform is bedoeld om gebruik te maken van de omvangrijke markt voor online wedden en gokken, die in 2022 $ 64 miljard waard was.

Chancer geeft gokkers de mogelijkheid om peer-to-peer (P2P) weddenschappen te creëren, waarbij het platform wordt gepositioneerd als een gokfacilitator in plaats van een gokhuis. Gokkers kunnen weddenschappen plaatsen variërend van kleine, informele weddenschappen onder goede vrienden tot grote, virale weddenschappen waarbij duizenden gokkers betrokken zijn, zoals het bepalen van de winnaar van de Oscar voor Beste Regisseur of het voorspellen van de eindscore van de Champions League.

Bovendien staat Chancer, in tegenstelling tot de meeste bookmakers, toe dat weddenschappen worden geplaatst op elke voorspelling of evenement, niet alleen op sport. Omdat het gedecentraliseerd is, hebben Chancer-gebruikers volledige controle over hun weddenschappen.

Alle weddenschappen worden uitbetaald in het oorspronkelijke token van Chancer, “CHANCER”, een Binance Smart Chain (BSC0-token dat zich momenteel in de presale fase bevindt.

Chancer’s routekaart om een top gokplatform te worden

De goed geplande routekaart van Chancer, zoals vermeld in de whitepaper, schetst een verscheidenheid aan productgebruikscasussen, een geweldig voorstel voor soorten investeerders. De kern van Chancer is het bereiken en handhaven van echte decentralisatie.

Echte decentralisatie zorgt ervoor dat geen enkele partij de controle over het netwerk kan overnemen. Het platform zal een proof of stake consensusmechanisme hebben waarmee gebruikers controle kunnen krijgen over de besluitvorming bij de ontwikkeling en werking van het platform onder kwadratisch bestuur.

Bovendien is de broncode van Chancer open source en zal deze altijd beschikbaar zijn voor inspectie. Dit betekent dat iedereen de werking van het platform kan onderzoeken, bijdragen en wijzigingen kan voorstellen in het vertrouwen dat hun ideeën in overweging worden genomen.

In wat de eerste van de gokplatforms is, is Chancer ook van plan om de realtime communicatiemogelijkheden van Google’s WebRTC te gebruiken om evenementen live uit te zenden naar de gemeenschap.

Het gokplatform biedt ook een Share2Earn-programma, korting op tarieven en inzetmogelijkheden voor degenen die gokmarkten creëren en degenen die deelnemen aan de markten. Hierdoor kunnen gebruikers passief inkomen genereren. Gebruikers kunnen ook knooppuntvalidators worden.