Momentum AltSignals neemt toe nu Fed’s Jerome Powell zegt dat crypto “uithoudingsvermogen” heeft

Het nieuws van AltSignals vandaag is dat de presale van het project een nieuw elan heeft gekregen. Dit nieuws komt nadat cryptocurrencies een rally zagen door opmerkingen van de Amerikaanse Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell die hebben bijgedragen aan het positieve sentiment in de cryptomarkt.

De markt is ook omhoog na een rally eerder deze week, grotendeels gekatalyseerd door BlackRock’s spot Bitcoin ETF-aanvraag. WisdomTree, Invesco en Valkyrie hebben sindsdien bij de SEC spot-ETF’s aangevraagd. Crypto bruist en nieuwe munten zoals AltSignals zouden grote bewegingen kunnen zien, aangezien beleggers de volgende bull-cyclus in de gaten houden.

Fed Chair zegt dat crypto uithoudingsvermogen heeft

Woensdag merkte Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens een getuigenis over het monetaire beleid bij het House Financial Services Committee op dat crypto “uithoudingsvermogen” heeft als activaklasse.

Powell gaf ook commentaar op de stablecoins-markt en merkte op dat de Fed een robuuste rol moet spelen in de regulering van en het toezicht op de sector. Maar hij wees erop dat de Amerikaanse centrale bank stablecoins “als een vorm van geld” beschouwt. Bitcoin en andere cryptocurrencies stegen na de commentaren.

In het grotere geheel zijn de rechtszaken van SEC tegen Binance en Coinbase potentieel impactvolle gebeurtenissen aan de horizon, hoewel rapporten zoals deze suggereren dat dingen beter kunnen. De macro-economische omgeving zou een andere factor kunnen zijn, vooral nadat de Fed zinspeelde op verdere renteverhogingen in de komende maanden. Maar ondanks dit alles, suggereren de komst van de financiële reuzen van Wall Street en de opmerkingen van Powell dat crypto “uithoudingsvermogen” heeft als activaklasse, dat duidelijkheid in de regelgeving ervoor zou kunnen zorgen dat de acceptatie van crypto naar een hoger niveau wordt getild.

Soortgelijke bewegingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, waarbij het Amerikaanse Congres deze week een tweeledig wetsvoorstel voor AI-regulering heeft ingediend, zijn welkom nu de autoriteiten consumenten willen beschermen. Gegeven, dit zijn scenario’s die het AltSignals-project zouden kunnen begunstigen, dat blockchain-technologie, cryptocurrency en AI integreert in een platform dat is ingesteld om een revolutie teweeg te brengen in de handelsindustrie.

Wat is AltSignals?

AltSignals is een project dat investeerders, handelaren en crypto-enthousiastelingen de kans wil geven om te profiteren van een revolutionair AI-handelsalgoritme. Dit komt omdat AltSignals een nieuw AI-aangedreven algoritme bouwt dat via het ActualizeAI-platform wordt aangeboden.

ActualizeAI integreert de kracht van blockchain-technologie en AI om gebruikers toegang te geven tot een krachtige tool voor handelssignalen, met het extra voordeel van beleggen via het native ASI-token. Enkele voordelen van het houden van ASI zijn exclusieve toegang tot het ActualizeAI-ecosysteem, de ledenclub, handelstoernooien en DAO-governance. Er zijn ook mogelijkheden voor passief inkomen, waaronder staking.

Meer over de mogelijkheden van AltSignals vind je hier.

Prijs van ASI stijgt met 25% in volgende presale fase

De presale van ASI-tokens is momenteel open en bevindt zich in de eerste fase, waarbij al 95% van de beschikbare tokens is verkocht. Dit betekent dat er minder dan 5% van de beschikbare tokens tegen de huidige prijs van $0,015 over is. Met de enorme belangstelling voor het project, zoals blijkt uit de meer dan $1 miljoen die vroege beleggers tot nu toe hebben geïnvesteerd, zal de huidige fase waarschijnlijk binnen de kortste keren uitverkocht zijn.

De prijs van ASI zal met 25% stijgen wanneer de huidige fase eindigt, met een token waarde van $0,01875. Tijdens deze fase probeert het AltSignals-team $1.171.875 op te halen. In totaal heeft de presale vier fasen. De prijs van ASI zal in de laatste fase stijgen naar $0,02274.

Belangrijke mijlpalen in de AltSignals routekaart

AltSignals streeft ernaar om tegen het einde van de presale $5.480.600 op te halen, waarbij het geld naar de ontwikkeling en lancering van ActualizeAI gaat. Volgens hun roadmap zal het token in Q3 live op de markt komen. Het team zal ook het huidige AltAlgo-handelsalgoritme automatiseren en in hetzelfde kwartaal de ActualizeAI Pass NFT Marketplace lanceren.

Governance en ActualizeAI Beta-versie worden verwacht in Q4, 2023, terwijl de lancering van ALPHA en live trading worden verwacht voor Q1, 2024. In Q2, 2024, zal AltSignals hun mobiele applicatie lanceren en 2-klik onboarding toevoegen.