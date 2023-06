Voorspelling NZD/USD nu import en export Nieuw-Zeeland stijgen

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Het paar NZD/USD steeg na de relatief sterke Nieuw-Zeelandse handelscijfers. Het steeg naar een hoogtepunt van 0.6218, een paar punten boven het dieptepunt van deze week op 0.6135. In totaal is de kiwi met meer dan 3,67% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in juni.

De handel in Nieuw-Zeeland herstelt

Het gaat niet goed met de economie van Nieuw-Zeeland. Gegevens die vorige week werden gepubliceerd, toonden aan dat het land in het eerste kwartaal in een recessie wegzakte nadat de RBNZ de rentetarieven naar het hoogste punt in 14 jaar had opgedreven. De economie kromp in het eerste kwartaal met 0,1%, na een daling met 0,7% in het voorgaande kwartaal.

Uit de donderdag vrijgegeven economische cijfers bleek dat de handel in het land in mei verbeterde. De export steeg van $6,61 miljard in april tot $6,99 miljard in mei. Evenzo steeg de import van $6,37 miljard naar $6,99 miljard. Dit betekent dat het handelsoverschot van het land is gedaald van $236 miljoen tot $4 miljoen.

De Reserve Bank of New Zealand is een van de meest agressieve centrale banken ter wereld geweest. Het heeft de rentetarieven verhoogd van 0% tijdens de pandemie tot ongeveer 5,50% om de inflatie te bestrijden. Uit de meest recente gegevens bleek dat de inflatie in Nieuw-Zeeland in het eerste kwartaal met 6,7% is gestegen, na een stijging met 7,2% in het voorgaande kwartaal.

Het volgende belangrijke nieuws over forex om in de gaten te houden zal een verklaring zijn van Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, die zal getuigen in het congres. In zijn eerste getuigenisdag herhaalde Powell dat de strijd tegen inflatie nog niet gewonnen was. Hij verwacht dat de bank waarschijnlijk nog minstens twee renteverhogingen zal doorvoeren.

Het paar NZD/USD zal ook reageren op de komende cijfers over de bestaande huizenverkopen in de VS. Economen verwachten dat de verkopen in mei licht zijn gedaald.

Technische analyse NZD/USD

NZD/USD-grafiek door TradingView

De 4H-grafiek laat zien dat het paar NZD naar USD is gestegen na de handelscijfers van Nieuw-Zeeland. Het blijft iets boven de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 perioden. Het paar is ook boven het 50% Fibonacci Retracement-niveau gestegen. Het bevindt zich ook iets boven de Ichimoku-cloud indicator.

Het pair zal waarschijnlijk blijven stijgen aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandspunt op 0.6247, het hoogste punt van deze maand. Als dit gebeurt, zullen stieren het boven dit niveau moeten forceren om een dubbele topformatie te voorkomen. Een double-top is meestal een bearish signaal.