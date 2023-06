Prijs Near Protocol op hoogste punt in drie weken na samenwerking met Alibaba

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

Om de groei van Web3 in Azië en het Midden-Oosten te versnellen, is de NEAR Foundation, de non-profitorganisatie die verantwoordelijk is voor de ecosysteemontwikkeling van het NEAR-protocol, een partnerschap aangegaan met Alibaba Cloud, de computer- en opslagtak van de Chinese technologiegigant Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA).

De samenwerking geeft de NEAR Foundation toegang tot het ontwikkelaarsecosysteem van Alibaba Cloud in heel Azië en het Midden-Oosten, in een poging meer ontwikkelaars te verleiden om voort te bouwen op het NEAR-protocol. De “plug-and-play”-infrastructuur als een service die door Alibaba Cloud wordt aangeboden, stelt ontwikkelaars in staat om nieuwe NEAR-validators te lanceren.

Procedure calls (RPC) voor Near Protocol-ontwikkelaars

Volgens een persbericht zullen de NEAR Foundation en Alibaba Cloud remote procedure calls (RPC) aanbieden als service aan ontwikkelaars en gebruikers binnen het NEAR-ecosysteem. Gebruikers kunnen gegevens op blockchains lezen en transacties naar verschillende netwerken verzenden met behulp van RPC, een soort computerserver.

Bovendien zullen de twee (Alibaba Cloud en Near Protocol) ontwikkelaars voorzien van een multi-chain indexering Application Programming Interface (API) voor het opvragen van gegevens.

Near Protocol-gebruikers kunnen ook het NEAR Blockchain-besturingssysteem (BOS) gebruiken terwijl ze de infrastructuur van Alibaba Cloud gebruiken.

Het partnerschap komt dagen nadat Alibaba een nieuwe voorzitter heeft aangenomen met de naam Joseph Tsai, die een actieve Web3-investeerder is geweest en meerdere deals heeft gesloten met crypto-gerelateerde bedrijven.

NEAR prijs

De prijs van NEAR, de native token van Near Protocol, heeft zeer positief gereageerd op de nieuwe samenwerking. Het token wordt nu verhandeld waar het op 5 juni 2023 werd verhandeld, wat een enorme stap is in de richting van herstel na drie opeenvolgende dagen te zijn gedaald.

Hoewel de stijging vrij plotseling was, is het bullish momentum nog steeds sterk en konden we de prijs zien stijgen, vooral vanwege het huidige bullish sentiment op de cryptomarkt.