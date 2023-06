Delta Air Lines verhoogt de vooruitzichten op ‘geen tekenen van afname’ van de vraag

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Delta Air Lines Inc (NYSE: DAL) staat vandaag in de belangstelling na het verhogen van de vooruitzichten voor het huidige financiële kwartaal.

De winstverwachting van Delta Air Lines voor het tweede kwartaal

De luchtvaartmaatschappij voorspelt nu dat de aangepaste winst per aandeel in het tweede kwartaal zal dalen tussen $2,25 en $2,50. In een interview met CNBC vanmorgen zei CEO Ed Bastian:

“De vraag is van de ketens. Ik denk dat het tweede kwartaal de hoogste Q2-winst in onze geschiedenis zal zijn. We denken dat we in een meerjarig herstel zitten. Er zijn geen tekenen van oponthoud.“

Delta Air Lines zal naar verwachting op 13 juli de financiële resultaten over het tweede kwartaal publiceren. Op het moment van schrijven zijn de aandelen ongeveer 35% gestegen ten opzichte van het begin van het jaar.

Delta Air Lines verhoogt vooruitzichten voor de vrije kasstroom

Delta Air Lines verwacht dit jaar nu $6,0 per aandeel (aangepast) te verdienen.

Dinsdag verhoogde het ook zijn vooruitzichten voor de vrije kasstroom voor het hele jaar van $2,0 miljard naar $3,0 miljard. De algemeen directeur liet weten:

“We hebben gesproken over de verschuiving tussen goederen en diensten die beginnen terug te keren. We zitten nog steeds in de middelste innings van deze shift. Ik denk dat het nog jaren zal duren voordat het begint te normaliseren.“

Het bedrijf met hoofdkantoor in Atlanta wil tussen nu en 2025 ongeveer $10 miljard aan vrije kasstroom genereren. Het hervatte eerder deze maand het driemaandelijkse dividend.

Is er nog meer voordeel voor de aandelen van Delta Air Lines?

Delta Air Lines verhoogde dit jaar ook zijn omzetverwachting per beschikbare stoelmijl tot 18%, tegenover 17% waar het eerder op had gerekend.

Het aandeel luchtvaartmaatschappijen is nog steeds bijna 30% lager dan vóór de pandemie. Maar CEO Bastian zei dinsdag:

“Ons aandeel was geprijsd op $6 in 2009. We bereikten $60 in 2019. We hebben het eerder gedaan. We zullen het deze keer beter doen op basis van de balans, de kwaliteit van het merk en de investeringen die we doen in digitaal.“

Hij is ook optimistisch over de inruil naar meer premium stoelen. De premie-inkomsten zullen dit jaar naar verwachting 35% van de totale inkomsten uitmaken.