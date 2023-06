Prijsvooruitzicht Gnosis (GNO) nu Chancer voorspellingsmarkten herdefinieert

Chancer, dat zichzelf presenteert als ‘s werelds ‘eerste gedecentraliseerde platform voor het maken van voorspellende markten’, heeft onlangs de token-presale gelanceerd.

Binnen enkele dagen heeft het platform meer dan 37 miljoen van zijn voorverkoopdistributie verkocht te midden van de groeiende belangstelling voor voorspellingsmarkttokens. Ondertussen proberen platforms als Gnosis en Augur zich te herstellen na de lange bearmarkt.

Voorspellingsmarkten zullen naar verwachting groeien

Volgens gegevens van CoinGecko is de marktkapitalisatie van de crypto-voorspellingsmarkten iets meer dan $419 miljoen. De wereldwijde sportweddenschappen-industrie werd echter gewaardeerd op meer dan $84 miljard in 2022. Aangezien zowel de crypto-ruimte als de sportweddenschappen-industrie die naar verwachting aanzienlijk zullen groeien, onderscheidt Chancer zich ongetwijfeld als een potentiële game-wisselaar.

Wat biedt Chancer dat uniek is?

Chancer is gebouwd op de Binance Smart Chain-blockchain en biedt de gokgemeenschap een echt gedecentraliseerd platform waar gebruikers de touwtjes in handen hebben.

In zijn poging om de wereldwijde bestemming te worden voor alles op het gebied van sociale weddenschappen en voorspellende markten, is Chancer ontworpen als een P2P-platform. Er zijn geen gecentraliseerde externe spelers die misschien willen doorgaan met de traditionele benadering van aanbieders van sportweddenschappen en kansspelen om op te treden als ‘het huis’. In plaats van de gecentraliseerde entiteit te zijn die markten en kansen controleert, laat Chancer elke gebruiker zijn eigen huis zijn.

Experts voorspellen dat Chancer de gokruimte verstoort. Terwijl andere projecten ook gebruikmaken van blockchain-technologie, heeft dit platform een geheel nieuwe aanpak.

Zo zijn er bijvoorbeeld smart contracts gecombineerd met door Google aangedreven WebRTC om real-time sociale weddenschappen naar de community te brengen. Beleggers merken misschien op dat WebRTC de webcommunicatie heeft veranderd voor platforms zoals Zoom, Slack en Microsoft Teams met realtime communicatie naar vergaderingen en chats.

Door deze functie toe te voegen, kan Chancer weddenschappen livestreamen naar de wereldwijde gemeenschap, waardoor wedden een echt sociale markt wordt.

Utility van het $CHANCER-token

Het CHANCER-token zal dit gedecentraliseerde ecosysteem aandrijven, met houders die weddenschappen kunnen plaatsen op elk evenement.

Met CHANCER kunnen houders ook deelnemen aan voorspellingsmarkten die door andere platformgebruikers zijn gecreëerd. Wat aantrekkelijker is, is dat het kopen van het token iemand nu de kans geeft om deel te nemen aan het projectbeheer, zoals een aandeelhouder waar de waarde van zijn investering groeit naarmate het ecosysteem floreert.

Meer informatie over Chancer is te vinden op de presale pagina of in de whitepaper.

Wat is Gnosis (GNO)?

Hoewel het oorspronkelijk werd gelanceerd als een gedecentraliseerde voorspellingsmarkt, biedt Gnosis nu een platform voor apps van derden die diensten voor voorspellingsmarkten aanbieden. In tegenstelling tot het sociaal gestuurde gedecentraliseerde gokplatform van Chancer, is Gnosis de thuisbasis van dApps zoals Azuro, Omen en Reality Card waarmee gebruikers kunnen wedden op verschillende evenementen, zoals sport, cryptomarktprijzen en politiek.

GNO is het token dat het Gnosis-ecosysteem aandrijft en wordt gebruikt voor staking op de Gnosis Chain en voor governance op de GnosisDAO. Na de lancering met een totale voorraad van 10 miljoen GNO, werd een bestuursvoorstel aangenomen dat de voorraad terugbracht tot 3 miljoen.

Gnosis prijsvoorspelling

Gnosis handelt momenteel rond de $116, ongeveer 2% hoger op de dag en meer dan 9% hoger op de wekelijkse grafiek. De prijs van GNO zweeft momenteel boven het primaire ondersteuningsniveau van $100, met de onmiddellijke bufferzone op $110.

Herladen van de vraag tegen de heersende waarden betekent mogelijke opwaartse actie naar de hoogtepunten van oktober 2022 van $130. Daarboven ligt de bevoorradingszone rond de $200, die in augustus werd bereikt, net toen de bears de markt in handen kregen – later geholpen door de ineenstorting van FTX.

Aan de andere kant kijkt de prijsvoorspelling voor Gnosis naar de mogelijke uitsplitsing tot onder de $100. Als negatieve triggers op korte termijn sterker worden, zou GNO kunnen dalen tot $93 en mogelijk $75.

Chancer token prijsvoorspelling

Voor een prijsvoorspelling van Chancer kunnen we kijken naar de prijs van het token tijdens de presale en potentiële prestaties zodra het op de secundaire markt verschijnt. Zoals opgemerkt, is CHANCER in de presale beschikbaar en kost het token momenteel $0,01 in de eerste fase van de tokenverkoop.

Volgens details op hun presale pagina wordt verwacht dat de waarde van het token tijdens het evenement zal stijgen tot $0,021. Dat betekent dat de prijs van CHANCER tijdens deze fase met meer dan 100% zal stijgen.

De tokens zullen vervolgens op de secundaire markt worden vermeld, waarbij de roadmap Uniswap en ten minste twee CEX-platforms in het derde kwartaal van 2023 benadrukt. De tokens zullen ook op CoinGecko en CoinMarketCap worden vermeld, en deze vallen samen met de verwachte bèta-lancering.

Wat zou de prijs van Chancer in 2023 kunnen beïnvloeden?

Historisch gezien hebben tokenlanceringen op grote beurzen de prijzen van de respectieve activa omhooggeschoten. Dit heeft ook gewerkt met aandelen wanneer IPO’s live gaan, vaak als gevolg van een enorme vraag vanuit de retailmarkt.

Deze vooruitzichten zullen waarschijnlijk worden versterkt als de markt in een bullrun zit wanneer CHANCER live gaat. De kans dat dit in 2023 gebeurt, is aanwezig, aangezien experts geloven dat de bodem van de cryptomarkt al is bereikt en er een nieuwe bull-cyclus aan de gang is.

De prijzen kunnen echter beperkt zijn als het bullish sentiment dat momenteel op de markt te zien is, omslaat te midden van een samenloop van factoren zoals tegenwind door de regelgeving en een bredere marktcrisis.

De eerste heeft twee gebeurtenissen om op te letten: de uitkomst van de zaken waarbij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en Binance, Coinbase en binnenkort Ripple Labs betrokken zijn. Andere omstandigheden die de markten zouden kunnen zien worstelen, zijn onder meer het opnieuw weigeren van een spot Bitcoin ETF.