De SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) aandelenkoers heeft het dit jaar goed gedaan. Het is dit jaar met ongeveer 2,42% gestegen en in de afgelopen 12 maanden met meer dan 7%. Het fonds presteerde slechter dan andere populaire ETF’s zoals de SPDR S&P 500 en Invesco QQQ.

Tech aandelen aan kop

De SPDR Dow Jones ETF bleef achter bij de andere twee grote fondsen vanwege hun blootstelling aan technologiebedrijven. De technologiebedrijven in zijn fondsen waren dit jaar inderdaad de best presterende bedrijven. De aandelenkoers van Salesforce is met meer dan 57% gestegen, waardoor het de leider in het fonds is geworden.

Salesforce, het grootste CRM-bedrijf, heeft het goed gedaan, aangezien het management een ommekeer doorvoerde nadat het onder activistische druk kwam te staan. Enkele van de topactivisten in het bedrijf zijn Elliot Management, Starboard Value, Third Point en Inclusive Capital.

De aandelenkoers van Apple is dit jaar met meer dan 44% gestegen, omdat beleggers erop wedden dat de groei zal aanhouden. De aandelen stegen onlangs toen het bedrijf een nieuwe categorie in de sector introduceerde. Het lanceerde een virtual reality-headset die de industrie zou kunnen verstoren.

Microsoft is het op een na best presterende aandeel in de SPDR Dow Jones ETF met een stijging van meer dan 39%. Het bedrijf is uitgegroeid tot een van de beste kunstmatige intelligentie bets dit jaar vanwege de samenwerking met OpenAI, de makers van ChatGPT.

De aandelenkoers van Intel is dit jaar met meer dan 29% gestegen doordat de vraag naar halfgeleiders is gestegen. Het omstreden bedrijf presteerde echter slechter dan andere tophalfgeleiderbedrijven zoals AMD en Nvidia. Nvidia heeft zijn marktkapitalisatie zien groeien tot meer dan $1 biljoen.

Andere best presterende bedrijven in de Dow Jones zijn onder andere Cisco, American Express, McDonalds en Visa.

Er zijn enkele spectaculaire achterblijvers in de Dow Jones-index. Walgreens Boots Alliance heeft zijn aandelen dit jaar met 235 zien dalen. De groei en winstgevendheid van het bedrijf zijn de afgelopen maanden verslechterd. Andere topachterblijvers in de DIA ETF zijn 3M, Amgen, Chevron, UnitedHealth Group en Goldman Sachs.

Analyse SPDR Dow Jones ETF aandelenkoers

De daily chart laat zien dat de DIA ETF de afgelopen maanden in een langzame bullish trend zat. Het is met meer dan 20% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2022. Het aandeel is boven het 50-daags en 25-daags voortschrijdend gemiddelde gestegen. De koers heeft ook een omgekeerd hoofd-schouderpatroon gevormd.

Het aandeel bevindt zich op een belangrijk weerstandsniveau aangezien dit het hoogste punt was in januari, februari en mei. Daarom zijn de vooruitzichten voor het aandeel neutraal met een optimistische tendens. Meer voordeel zal worden bevestigd als het aandeel boven het hoogste punt van deze maand van $345 stijgt.