Cannabisaandelen zitten in de problemen omdat beleggers hun continuïteitsrisico’s in twijfel trekken. De meesten van hen zijn dit jaar met dubbele cijfers gedaald naarmate hun faillissementsrisico’s toenemen. De aandelenkoers van SNDL (NASDAQ: SNDL) is in 2023 met meer dan 38% gedaald, terwijl de aandelen van Tilray (NASDAQ: TLRY) met meer dan 41% zijn gedaald. In dezelfde periode is de Nasdaq 100-index met dubbele cijfers gestegen.

TLRY en SNDL zijn geldverbrandingsovens

De meeste cannabisbedrijven zijn de afgelopen jaren geldverbranders geweest. Tilray Brands, een van de grootste spelers in de branche, boekte de afgelopen vier kwartalen een nettoverlies van meer dan 1,78 miljard dollar. Het bedrijf had eerder meer dan $434 miljoen verloren in het laatste boekjaar. Deze verliezen zijn zelfs toegenomen naarmate de omzetgroei van het bedrijf aanhield.

In het meest recente kwartaal zei Tilray dat de omzet licht steeg tot $154,2 miljoen, terwijl de brutowinst steeg tot $11,7 miljoen. Het bedrijf hoopt later dit jaar de cashflow positief te maken. De totale marktkapitalisatie van Tilray Brand is gecrasht van meer dan $9 miljard in 2021 tot iets meer dan $1 miljard vandaag.

Ondertussen heeft SNDL ook zijn totale marktkapitalisatie zien crashen van meer dan $4 miljard tot ongeveer $325 miljoen. Uit de financiële gegevens blijkt dat de inkomsten van het bedrijf zijn gestegen van meer dan $49 miljoen in 2019 tot $663 miljoen in de TTM. Hoewel dit een indrukwekkende groei is, zijn de verliezen in deze periode ook toegenomen. Het nettoverlies steeg tot $273 miljoen in de TTM.

De kasreserves van SNDL slinken. Uit het laatste rapport bleek dat het meer dan $182 miljoen aan contanten en kortetermijninvesteringen had, vergeleken met $510 miljoen in 2021. In tegenstelling tot andere cannabisaandelen heeft SNDL geen schulden.

De uitdaging voor TLRY en SNDL Growers is dat de vraag langzamer lijkt te groeien dan verwacht. Tegelijkertijd stuit de federale wetgeving inzake marihuana in de VS op weerstand onder de Republikeinen, waardoor er onzekerheid ontstaat.

Voorspelling van de aandelenkoers van Tilray

De dagelijkse grafiek laat zien dat de TLRY aandelenkoers al een tijdje in een sterke bearish trend zit. Het overschreed onlangs het belangrijke ondersteuningsniveau op $2,58, het laagste punt in september vorig jaar. De aandelen blijven onder alle voortschrijdende gemiddelden terwijl het dagelijkse volume is teruggelopen. Het is er na de zwakke resultaten in maart niet in geslaagd om het neerwaartse gat te dichten.

Daarom zal de aandelenkoers van Tilray blijven dalen naarmate het doel van verkopers de komende maanden onder de $1 komt.

Analyse SNDL aandelenkoers

De koers van het aandeel SNDL bevindt zich al een tijdje in een vrije val. Deze ineenstorting heeft geleid tot lagere volumes omdat veel cannabisinvesteerders het schip hebben verlaten. De aandelen zijn onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden en de cruciale steun op $1,29 gekomen. Daarom zijn de vooruitzichten somber omdat de zorgen over de sector aanhouden.