De VS overweegt nieuwe beperkingen op de export van AI-chips naar China, meldt de Wall Street Journal woensdag.

Aandelen van opmerkelijke halfgeleiderspelers, waaronder Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) en Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) dalen na het nieuws van vanmorgen.

De genoemde beperkingen kunnen volgende maand al live gaan. Matt Maley, algemeen directeur van Miller Tabak, reageerde op het rapport op Yahoo Finance Live:

De nieuwe beperkingen zullen ook gevolgen hebben voor bedrijven die cloud computing-oplossingen aanbieden, aldus de Wall Street Journal.

Het nieuws komt minder dan een jaar nadat de Amerikaanse regering de verkoop van high-end chips aan China heeft beperkt.

Als reactie daarop bouwde Nvidia de A800 – een chip met lagere specificaties voor zijn klanten in China. De nieuwe beperkingen die worden overwogen, kunnen echter zelfs de export van die chip naar China beperken. Maley zei vandaag ook:

Zodra we in de H2 zijn en we de echte effecten van de kredietcontractie beginnen te voelen, zouden we sommige van deze aandelen een beetje terug kunnen zien vallen naar de aarde. En dat is normaal en gezond in deze grote series.