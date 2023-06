Chancer presale haalt de $400.000, spot BTC-euforie beroert cryptomarkten

Amper twee weken na de lancering van een presale om de blockchain-gebaseerde toepassing voor voorspellende markten in te luiden, heeft Chancer $399.277 opgehaald bij investeerders. Het token, dat nu voor $0,01 BUSD verkrijgbaar is, heeft de vraag aangetrokken dankzij het nieuwe bedrijfsmodel dat gericht is op peer-to-peer weddenschappen. Nu de prijs in de volgende presale fase zal stijgen tot $0,011 BUSD, zien investeerders een enorme kans om vroeg in te stappen voordat een potentieel explosieve beweging plaatsvindt. Maar is een investering in $CHANCER het waard?

Spot Bitcoin ETF verhoogt de waanzin op crypto

Hoewel de flash-presale van Chancer een bewijs is van het solide ecosysteem, zou het sentiment ook van de rest van de markt kunnen komen. Bitcoin probeert de grens van $30.000 te doorbreken, terwijl Ethereum zijn weg terug vindt naar $1.900. De twee toonaangevende cryptocurrencies worden vaak beschouwd als de gangmakers en barometers voor de rest van de sector.

Meer specifiek weerspiegelen de prijstrends van BTC de verwachting dat de SEC zal zwichten voor druk en zal instemmen met een spot Bitcoin ETF. Fidelity is de laatste die de wens uitdrukt om een plek in Bitcoin ETF aan te vragen, terwijl BlackRock eerder de overstap maakte.

De huidige BTC-prijstrends zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties, aangezien de marktonzekerheid nog moet worden opgehelderd. Het suggereert echter dat beleggers nog niet klaar zijn met crypto. Ze richten zich met name op tokens met het potentieel om grote bewegingen in de markt te maken, vooral degenen die nu worden gelanceerd. $CHANCER zou kunnen profiteren van dit sentiment.

Waarom Chancer de gokwereld aan het veranderen is

Denk hier eens over na; als je deelneemt aan weddenschappen, ben je beperkt tot wat de bookmaker heeft verstrekt en moet je spelen volgens hun kansen en regels. Chancer brengt daar verandering in. In plaats van deel te nemen aan een gokmarkt die door bookmakers is gecreëerd, kunt je nu je eigen P2P-markt creëren en via deze markt wedden.

Je nodigt vervolgens collega’s uit voor jouw gokmarkt of sluit zich aan bij die van hen, waar je prijzen kunt voorspellen en winnen. Het opwindende aan Chancer is dat investeerders via een gedecentraliseerd platform op bijna alles onder de zon kunnen wedden.

Is Chancer een gok- of investeringsplatform?

Hoewel Chancer gokelementen heeft, is het geen gokplatform. Het is een platform voor investeerders om deel te nemen aan voorspellende P2P-markten en beloningen en passief inkomen te verdienen. De mogelijkheid om tal van live markten te creëren die aansluiten bij de interesses van de gebruiker, maakt Chancer tot een ideaal investeringsplatform.

Afgezien van gokgerelateerde inkomsten, kunnen investeerders $CHANCER inzetten voor passief inkomen. Gestokte tokens verhogen de liquiditeit op het platform, waardoor investeerders handelsposities kunnen betreden en verlaten.

Er zijn marktmakende beloningen voor het creëren van Chancer-markten, waardoor investeerders worden gestimuleerd om door te gaan met het bouwen van het platform. Beleggers verdienen ook door Chancer met anderen te delen via een Share2Earn-functie.

Is Chancer ingesteld op een prijsverhoging van 1.000% in 2023?

Weddenschappen zijn een enorme industrie, met de toenemende acceptatie van technologie die het naar een nieuw niveau tilt. Chancer betreedt de sector, maar doet het anders dan zijn rivalen. Als zodanig is het potentieel voor het platform en zijn native token enorm.

Een 1.000% voor 2023 zou ambitieus kunnen zijn, hoewel het afhankelijk van de vraag kan worden gehaald na notering op Uniswap in Q3. Een dubbele prijsstijging zou een realistische voorspelling zijn voor 2023. Er is echter geen limiet voor $CHANCER in de toekomst, aangezien tokens gemakkelijk met vergelijkbare marges zijn gestegen. Daarmee is een prijsstijging van 10x realistisch in 2024.

Is dit het juiste moment om te investeren in $CHANCER?

$CHANCER bevindt zich in de eerste presale fase, wanneer de prijs het laagst is. Dit betekent dat nu kopen de beste kans zou kunnen zijn om potentiële prijsstijgingen op te vangen vóór de volgende fasen van de presale of tokenvermelding op beurzen.