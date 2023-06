USD/SEK vormt stijgende driehoek bij agressieve Fed en Riksbank

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van USD/SEK bewoog zijwaarts na het agressieve sentiment van de Federal Reserve en de Riksbank. Het pair handelde op 10.80, wat veel hoger was dan het dieptepunt van deze maand op 10.56. Al met al blijft de wisselkoers dit jaar enkele punten onder het hoogste punt.

Hawkish Fed en Riksbank

Jerome Powell klonk buitengewoon agressief toen hij zijn toespraak hield op de ECB-top in Portugal. Hij herhaalde dat de bank de komende maanden nog meer renteverhogingen overweegt. In zijn verklaring zei hij dat de inflatie, vooral de kern, nog steeds plakkerig was.

Zijn mening wordt ondersteund door de sterke economische cijfers uit de VS. Dinsdag toonden gegevens aan dat het consumentenvertrouwen in het land in juli een sprong maakte. Consumenten zijn optimistisch over de economie, aangezien de werkloosheid en de inflatie dalen.

Uit aanvullende gegevens bleek dat de woningsector in het land het goed doet. De huizenprijsindex is in april gestegen. Verder bleven het starten van woningen, bouwvergunningen en de verkoop van nieuwe en bestaande woningen het goed doen. Als zodanig slaagt de Fed erin een zachte landing te maken.

Ondertussen besloot de Riksbank de rente opnieuw te verhogen, omdat de strijd tegen de inflatie voortduurde. De bank verhoogde de rente met 0,25% tot 3,75%. Het liet ook doorschemeren dat er dit jaar nog minstens één renteverhoging doorgevoerd zal worden.

Uit de meest recente gegevens bleek dat de Zweedse inflatie in mei 6,7% bedroeg, hoger dan de doelstelling van de bank van 2,0%. In de verklaring werd toegevoegd:

“De zwakke kroon draagt ook bij aan het op peil houden van de inflatie en het risico bestaat dat de doorwerking van de kroon naar prijsstijgingen groter is in de huidige situatie van hoge inflatie.”

Anders dan in de Verenigde Staten kampt de Zwitserse economie met forse tegenwind. De inflatie daalt niet snel genoeg terwijl de huizenmarkt instort.

Technische analyse USD/SEK

USD/SEK-grafiek door TradingView

De 4H-grafiek laat zien dat de wisselkoers van USD naar SEK de afgelopen dagen een stijgende trend vertoonde. Het is boven de stijgende trendlijn gebleven die in zwart wordt weergegeven. Het paar heeft gevormd wat lijkt op een oplopend driehoekspatroon.

De prijs van USD/SEK is boven de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 perioden gestegen. Het sprong ook boven het Fibonacci Retracement-niveau van 23,6%. Het paar zal waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers het volgende weerstandsniveau op 10,94 nastreven, het hoogste punt op 7 juni.