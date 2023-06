Constellation Brands overtreft winstverwachtingen door sterke bierverkoop

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Constellation Brands Inc (NYSE: STZ) haalde de kracht van zijn bieractiviteiten aan toen het op vrijdag marktconforme resultaten rapporteerde voor zijn eerste financiële kwartaal. Aandelen nog steeds in het rood geopend.

Constellation Brands herhaalt de richtlijnen

De prijsactie is interessant gezien het feit dat het drankbedrijf ook zijn vooruitzichten voor het volledige boekjaar herhaalde.

Voor fiscaal 2024 verwacht Constellation Brands dat de winst zal dalen tussen $11,70 en $12 per aandeel, exclusief de investering in Canopy Growth Corp. Volgens CFO Garth Hankinson:

“De prestaties van de bieractiviteiten hebben ons vertrouwen in onze jaarplannen en doelstellingen opnieuw bevestigd. We verwachten dat onze wijn- en gedistilleerde drankenactiviteiten gedurende de rest van het jaar zullen versnellen in de richting van de vooruitzichten.“

Analisten hadden een verwachting van $11,66 per aandeel van de winst. Constellation Brands voorspelt dit jaar tot 1,3 miljard dollar aan vrije cashflow.

Bierverkoop was sterk in het eerste kwartaal

De bierverkoop in het onlangs afgesloten kwartaal steeg met 11%. Toch rapporteerde Constellation Brands een 220 basispunten hit voor de operationele marge in dat bedrijf, gedeeltelijk als gevolg van hogere inputkosten. De Finance Chief voegde in het persbericht toe:

“We zijn nu ook dichter bij ons doel voor de netto hefboomratio, terwijl we doorgaan met het terugbetalen van contanten aan aandeelhouders en het bevorderen van onze modulaire brouwerijcapaciteitsuitbreidingen per prioriteit voor kapitaaltoewijzing.“

Eerder in juni onttroonde Model Especial van Constellation Brands Bud Light van AB InBev als het best verkopende bier in de Verenigde Staten.

Het in New York genoteerde bedrijf schat dat de bierverkoop dit jaar tot 9,0% zal stijgen.

Opmerkelijke cijfers in de winst van Constellation Brands Q1

