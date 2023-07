Saoedi-Arabië en Rusland verlengen bezuinigingen op de olietoevoer tot augustus

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

De olieprijzen stegen vandaag nadat Saudi-Arabië plannen bevestigde om de vrijwillige leveringsbeperkingen te verlengen tot augustus.

Saoedi-Arabië verlaagt olietoevoer met 1 miljoen vaten per dag

Maandag zei de de-factor leider van de aardolie-exporterende landen dat het de levering nog een maand met een miljoen bpd (vaten per dag) zal verminderen. Volgens het Ministerie van Energie van het Koninkrijk:

Deze aanvullende vrijwillige verlaging komt ter versterking van de voorzorgsinspanningen van de OPEC+-landen met als doel de stabiliteit en het evenwicht van de oliemarkten te ondersteunen.

Een deel van de stijging van de olieprijzen van vandaag had te maken met Rusland, dat ook plannen bekendmaakte om de export in augustus met een half miljoen vaten per dag te verminderen.

Al met al zijn de aangekondigde bezuinigingen goed voor ongeveer 1,5% van het totale wereldwijde aanbod.

Wat betekent dit voor de S&P 500-index?

De ontwikkeling van vandaag schept wat meer ruimte voor de Amerikaanse Federal Reserve om de rente verder te verhogen in een poging de inflatie op te vangen.

Toch blijft Tom Lee, de oprichter van Fundstrat Global Advisors, ervan overtuigd dat de centrale bank de strijd tegen de inflatie aan het winnen is.

“We hebben een enorme daling van de inflatie gehad. De inflatieoorlog is er een die de Fed voert en schijnbaar aan het winnen is. Wees dus voorbereid op volatiliteit, maar we zijn een buy the dip-regime ingegaan.“

De strateeg verhoogde vandaag zijn eindejaarsdoelstelling voor de naar 4.825, wat een stijging van 8,0% vanaf hier suggereert. De referentie-index is nu al met maar liefst 16% gestegen ten opzichte van begin 2023.