Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) is 6,0% gestegen in premarket-handel na rapportage van leveringen en het aantal geproduceerde voertuigen in het tweede kwartaal.

Tesla overtreft schattingen voor Q2 leveringen

Het aantal leveringen steeg met 83% op jaarbasis tot 466.140

Produceerde 479.700 voertuigen tegenover 258.580 een jaar geleden

Beide statistieken waren beter dan de verwachtingen van Street en de cijfers van het voorgaande kwartaal. In Q1 had Tesla 422.875 voertuigen afgeleverd en in totaal 440.808 geproduceerd.

Ongeveer 96% van de voertuigen die het op de Nasdaq genoteerde bedrijf in het tweede kwartaal leverde, waren de Model 3 sedan en Model Y crossover, volgens het persbericht – beide komen nu in aanmerking voor volledig belastingkrediet in de Verenigde Staten onder de Inflation Reduction Act.

Op het moment van schrijven zijn de aandelen van het bedrijf met hoofdkantoor in Austin dit jaar met meer dan 150% gestegen.

Citi ziet neerwaartse trend voor het aandeel Tesla tot $215

De multinationale autofabrikant die op 19 juli zijn financiële resultaten over het tweede kwartaal zal presenteren, maakt geen cijfers bekend voor specifieke modellen of regio’s. Vorige maand bevestigde Tesla een samenwerking met branchegenoot Rivian Automotive.

Het is het vijfde kwartaal op rij dat Musk & Co een hoger aantal geproduceerde voertuigen rapporteert in vergelijking met geleverde voertuigen. Volgens Citi-analist Itay Michaeli:

“De groeiende spreiding tussen productie en leveringen zal waarschijnlijk de focus blijven houden op het potentieel voor verdere prijsdruk in het derde kwartaal. De doorstroming zal waarschijnlijk afhangen van de uitkomst van de marge in het tweede kwartaal.“

Zijn prijsdoel van $215 op Tesla aandelen suggereert vanaf hier een daling van maar liefst 23% neerwaarts. Analisten hadden voorspeld dat de EV-gigant in het tweede financiële kwartaal 445.924 voertuigen zou afleveren.