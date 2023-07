Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van het paar USD/KRW daalde maandag, zelfs na een reeks zwakke economische cijfers uit Zuid-Korea. De wisselkoers van USD naar Zuid-Korea daalde maandag naar een dieptepunt van 1.306, veel lager dan het hoogste punt van juni op 1.324,14.

Economische problemen in Zuid-Korea

De Zuid-Koreaanse economie staat voor grote uitdagingen nu de internationale vraag afneemt. Ten eerste zijn de export en import van het land de afgelopen maanden blijven dalen. Uit zaterdag gepubliceerde gegevens blijkt dat de export in juni met 6% is gedaald.

De Zuid-Koreaanse export, die een belangrijke rol speelt in de economie, is de afgelopen negen maanden op rij gedaald. Deze daling was grotendeels het gevolg van de over het algemeen zwakke halfgeleidersector. Positief is dat de daling in juni beter was dan de daling van 15,2% in mei.

Ook de invoer uit Zuid-Korea daalde in juni. De invoer van het land daalde in juni met 11,7%, na een daling met 14% in de voorgaande maand. Analisten hadden verwacht dat de invoer van het land met 11% zou dalen.

Positief is dat Zuid-Korea voor het eerst sinds april vorig jaar een handelsoverschot boekte. Het boekte tijdens de maand een overschot van meer dan $1,13 miljard, geholpen door lagere grondstoffenprijzen. Zuid-Korea profiteert wanneer belangrijke grondstoffen zoals ruwe olie, aardgas en koper dalen.

Het paar USD/KRW daalde ook na publicatie van zwakke PMI-cijfers voor de Zuid-Koreaanse industrie. Volgens Nikkei daalde de PMI voor de verwerkende industrie in juni van 48,4 naar 47,8. Deze daling was erger dan de gemiddelde schatting van 49,4. De PMI zit in een algemene neerwaartse trend na een piek van 55,3 in maart 2021.

Vooruitkijkend, zullen de volgende belangrijke katalysatoren voor de USD naar KRW wisselkoers de komende Amerikaanse banencijfers zijn die gepland staan voor vrijdag. Deze cijfers zullen waarschijnlijk pleiten voor meer verkrapping door de Fed.

Technische analyse USD/KRW

Het paar USDKRW piekte in juni op 1.324. Sindsdien heeft het pair zich scherp teruggetrokken naar de huidige 1.305. Het paar is gezakt tot onder het belangrijke ondersteuningsniveau op 1.308, het hoogste punt op 23 juni en in de eerste week van juni.

Het pair is onder de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 perioden gezakt. Tegelijkertijd zijn de MACD en de Relative Strength Index (RSI) allemaal naar beneden gedreven. Daarom zal het paar waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de volgende belangrijke ondersteuning op 1.300. Meer voordeel wordt bevestigd als het boven het sleutelniveau op 1.320 komt.