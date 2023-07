Altsignals presale is een vroeg succes – waarom zijn investeerders optimistisch over ASI?

Nu de cryptomarkt in een optimistische stemming is aan het begin van de tweede helft van 2023, hebben investeerders maar één ding aan hun hoofd: hoe ze zich moeten positioneren voor wat een explosieve bullmarkt zou kunnen worden. Onder de cryptoprojecten die een hoger rendement bieden, bevinden zich de projecten die momenteel in de presale zijn.

Een paar symbolische verkopen bieden investeerders de kans om een kans te grijpen tegen sterk gereduceerde prijzen, terwijl ze het project helpen om een product te leveren waar veel vraag naar is, net als AltSignals. Tot nu toe hebben investeerders meer dan $ 1 miljoen toegewezen aan het native ASI-token.

Dit is wat dit vroege succes betekent, aangezien crypto de basis lijkt te leggen voor een nieuwe bull-cyclus.

Waarom kiezen investeerders voor AltSignals?

Het AltSignals-project bestaat al sinds 2017 en biedt een werkend product aan meer dan 50.000 leden en meer dan 3.800 signalen verzonden via het eigen algoritme voor handelssignalen. Maar het project is nu op weg naar een volgende opknapbeurt met de integratie van kunstmatige intelligentie.

De presale biedt investeerders de kans om deel uit te maken van het nieuwe project, waarvan de roadmap belangrijke ontwikkelingen bevat die kunnen bijdragen aan de opwinding van het verdienen van passief inkomen terwijl de oorspronkelijke uitgave groeit.

AI is een groot verhaal en zal dat naar verwachting op korte termijn blijven, terwijl crypto een blijvertje is. Door gebruik te maken van de twee zou AltSignals de handelssector kunnen domineren, waarbij vroege investeerders er het meest van profiteren.

Wat is het AI-spel van AltSignals en hoe werkt het?

De aankomende AI-integratie van AltSignal vindt plaats via het ActualizeAI-platform, dat gebruik zal maken van de kracht van natuurlijke taalverwerking (NLP) en machine learning om nog nauwkeurigere signalen voor handelaren te leveren. De AI-laag zal AltSignals in de loop van de tijd beter maken door lineaire regressie en voorspellende modellering.

ASI is het native token dat toegang geeft tot ActualizeAI en de door AI aangedreven handelssignalen. Handelaren hebben 24/7 realtime toegang tot waarschuwingen en tot andere functies die het nut van ASI vergroten, waaronder handelstoernooien, staking en governance.

Momenteel is de AltAlgo-indicator de eigen handelstechnologie van AltSignals – een algoritme waarmee gebruikers winsten kunnen samenstellen en vermenigvuldigen door zeer nauwkeurige signalen in realtime te leveren. De tool maakt het in feite eenvoudig voor handelaren om te weten wanneer ze moeten kopen en wanneer ze moeten verkopen.

In dit VIP-rapport voor spottransacties op Binance registreerde het systeem bijvoorbeeld 16 van de 17 winnende transacties in januari en had het een winstratio van 178%. Over het algemeen is het gemiddelde winstpercentage ongeveer 64%. Kunstmatige intelligentie zal dat naar verwachting naar gemiddeld 80% of hoger brengen.

Waarom zou je vandaag investeren in het ASI-token?

Beleggers weten dat risico bij het spel hoort. Maar ze merken ook op dat een geweldig team en een goed product vaak het verschil maken tussen de projecten die hun branche bepalen en de projecten die na de eerste hype in de vergetelheid raken.

AltSignals is, zoals opgemerkt, al een succesvol project dat het volgende grote ding zou kunnen worden met zijn AI-laagintegratie. Investeren in de presale kan een kans zijn om vroeg in te stappen en zowel het project als de investering te zien groeien.

Hoe ASI te kopen

ASI-tokens zijn beschikbaar in de presale voor vroege investeerders. Momenteel worden de tokens verkocht voor ETH of USDT tegen een prijs van $0,015 per token.

Om nu te kopen, moet je naar de AltSignals presale pagina gaan [hier] en een ondersteunde wallet aansluiten – aanbevolen zijn MetaMask voor desktop en Trust Wallet voor mobiele gebruikers. De gekochte tokens worden aan het einde van de presale uitgedeeld.

Hoe hoog kan de ASI-tokenprijs in 2023 stijgen?

Een verwacht opwaarts prijstraject voor ASI zal ook te danken zijn aan de algehele ontwikkeling van het ecosysteem. We hebben de bèta-lancering van ActualizeAI in het volgende kwartaal, een belangrijke mijlpaal die investeerders waarschijnlijk zal aanmoedigen. Ook opgemerkt zijn de AI- en crypto-verhalen, waarbij de eerste enorme omzetvoorspellingen zag van technische giganten zoals Microsoft en Nvidia.

Zoals aangegeven op de roadmap, wordt de handel geopend wanneer ASI later in het derde kwartaal live gaat op de belangrijkste cryptobeurzen. Dit zou de eerste van vele factoren kunnen zijn die de prijs van het token in de toekomst beïnvloeden. Met name notering op beurzen zou een nieuwe vraag kunnen opwekken, wat zou kunnen leiden tot een prijsstijging naarmate Binance en Bybit ondersteuning toevoegen.

De ASI-tokenprijs zal tijdens de presale stijgen, van $0,012 naar $0,02274. Het zal tegen die tijd bijna 90% winst bieden en zou dan kunnen exploderen wanneer het officieel op de open markt wordt gelanceerd. Potentiële prijsdoelen op korte termijn liggen in het bereik van $0,5 tot $1 eind 2023 en 2024.

De ASI presale is ingesteld om fase 2 in te gaan, waar de prijs zal stijgen tot $0,01875. Lees meer voordat je gaat beleggen.