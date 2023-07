Amerikaanse aandelen kopen of verkopen na de PMI Manufacturing-gegevens van juni?

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

Vandaag is het Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten en Amerikaanse banken zijn gesloten. Als zodanig hoeven marktdeelnemers niet veel te verwachten van de komende Noord-Amerikaanse sessie.

Gisteren was het ook een rustige dag, omdat veel mensen er de voorkeur aan gaven een lang weekend te nemen in verband met de vakantie van 4 juli. Maar vergis je niet; de volatiliteit staat op het punt aan te trekken, aangezien dit een belangrijke week is voor de financiële markten.

Nu veel Amerikaanse marktdeelnemers op vakantie zijn, was het niet verwonderlijk dat de markt niet reageerde op de PMI-cijfers voor de verwerkende industrie van juni. Economen verwachtten dat de productiesector zou herstellen van 46,9 eerder naar 47,2. In plaats daarvan lieten de gegevens een verdere verslechtering van de sector zien, zoals blijkt uit de 46-print.

Vergeet niet: een afdruk onder de 50 duidt op krimp van de sector.

Kijkend naar de afgelopen twaalf maanden, is de Amerikaanse verwerkende industrie in november vorig jaar in krimpgebied terechtgekomen en is daar sindsdien gebleven.

Vanuit dit perspectief zouden Amerikaanse aandelen moeite moeten hebben om te stijgen, aangezien de vooruitzichten op een economische recessie groot worden. De prijsactie van aandelen werd echter vooral gedreven door de verkrappingscyclus van de Fed.

Daarom kunnen de slechte productiegegevens een waarschuwing zijn voor de Fed om de fondsenrente niet langer te verhogen. Een dergelijke ontwikkeling zou bullish zijn voor Amerikaanse aandelen.

ISM Manufacturing prijzen dalen verder

Copy link to section

Een ander interessant detail van het productierapport van juni in de VS was dat de prijzen in de sector verder daalden. Om preciezer te zijn, de ISM-productieprijzen kwamen uit op 41,8 versus 44 verwacht. Elke afdruk onder de 50 toont dalende prijzen, en het geeft aan de Fed aan dat de inflatiedruk in de productiesector afneemt.

Dit zou bullish moeten zijn voor Amerikaanse aandelen, aangezien de kans dat de Fed de eindrente haalt aanzienlijk toeneemt.

Alle ISM-componenten lager dan 50 – dreigt er een recessie in de VS?

Copy link to section

Het laatste interessante detail van het rapport van gisteren ondersteunt de stelling dat er een recessie in de VS op handen is. Alle ISM-componenten zitten onder de 50, iets dat niet zo vaak voorkomt.

Sterker nog, als het de afgelopen twee decennia gebeurde, bevond de Amerikaanse economie zich in een recessie.

Daarom, hoe ironisch dit ook mag klinken, kunnen slechte productiegegevens in juni bullish aandelen zijn, omdat het de Fed meer redenen geeft om de rente niet te verhogen.

En waarom niet: pas later in het jaar beginnen met het verlagen van de tarieven?