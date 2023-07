Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Aandelen elektrische voertuigen (EV) hadden maandag een geweldige dag nadat Tesla robuuste driemaandelijkse leveringen aankondigde. Bedrijven als Tesla, Rivian en Lucid Motors zagen de aandelen maandag fors stijgen. Niet alle EV-bedrijven hebben zich bij deze rally aangesloten. De aandelenkoers van Arrival (NASDAQ: ARVL) is in de afgelopen 12 maanden met meer dan 70% gedaald en schommelt nog steeds in de buurt van het dieptepunt.

Tesla versus Arrival aandelen

Faillissementsrisico’s blijven bestaan

Copy link to section

Arrival is een klein productiebedrijf dat hoopt een toonaangevende speler te worden in de bezorgruimte. Het Britse bedrijf bevindt zich nog in de beginfase van het bouwen van de voertuigen, wat betekent dat het nog moet beginnen met het genereren van inkomsten. In plaats daarvan heeft het bedrijf enorme inkooporders aangekondigd van bekende bedrijven.

De grootste uitdaging voor het aandeel Arrival is dat de cashburn hoog blijft ondanks de maatregelen van het bedrijf om de kosten te verlagen. Voor aandeelhouders zijn er aanzienlijke verwaterings- en zelfs faillissementsrisico’s in het bedrijf.

Arrival heeft verschillende acties ondernomen om de kaspositie te versterken. In maart kondigde het bedrijf een kapitaalfinancieringslijn van $300 miljoen aan van Westwood Capital. Het eindigde het eerste kwartaal met $130 miljoen in contanten, waarvan een deel afkomstig was van Antara.

Toch bevindt het bedrijf zich nu in een moeilijke positie. Maandag kondigde Arrival aan dat het de combinatieovereenkomst met Kensington Acquisition Corp. zou beëindigen. In zijn laatste winstgesprek zei het bedrijf dat de overname tot $283 miljoen zou opleveren. Het heeft nu Teneo en TD Securities ingehuurd om alternatieven te vinden.

Is het veilig om Arrival aandelen te kopen?

Copy link to section

Daarom bestaat de kans dat het financiële en productieproces van het bedrijf onder druk komen te staan. Overweeg de verklaring van de CEO in de laatste inkomstenoproep (en mijn nadruk):

“De combinatie bevestigt de strategie van Arrival om een speciaal gebouwde klasse 4 last mile-bezorgwagen op de Amerikaanse markt te brengen en zou een aanzienlijk bedrag aan kapitaal moeten opleveren voor het XL-programma. We kijken ernaar uit om samen te werken met Kensington om onze productiedoelstellingen te halen.”

Ik geloof dat de aandelenkoers van Arrival in de toekomst meer risico’s heeft. Het heeft een belangrijke samenwerkingsovereenkomst beëindigd, verbrandt veel geld en heeft te maken met aanzienlijke concurrentie.

Het bedrijf heeft meer geld nodig om zijn bedrijf op te bouwen. In de meest recente going concern verklaring zei het bedrijf dat het volgend jaar zou beginnen met het maken van de XL-bestelwagen wanneer het zijn toegewijde kapitaal ophaalt. Dit betekent dat het nog steeds extra kapitaal zal moeten aantrekken.

Ik geloof dat de vooruitzichten op een faillissement van Arrivals reëel zijn, waardoor het aandeel zeer speculatief is. Als zodanig raad ik beleggers aan het bedrijf te vermijden, aangezien het aandeel zich zou kunnen terugtrekken tot het laagste punt van het jaar tot nu toe van $1,69.