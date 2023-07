Global X Uranium ETF: URA is een goede koop als het deze prijs overschrijdt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Uraniumprijzen doen het goed in 2023 terwijl andere grondstoffen terugvallen. De nauwlettend gevolgde Global X Uranium ETF (URA) is met meer dan 18% gestegen ten opzichte van het laagste niveau dit jaar. Het presteerde slechter dan de spot uraniumprijs, die tot nu toe met meer dan 18% is gestegen.

De bullish case voor uranium

Copy link to section

Uranium is een belangrijke grondstof die veel wordt gebruikt om verschillende landen van stroom te voorzien, zoals onder andere de Verenigde Staten, Frankrijk, Rusland, India en het VK. Het is de belangrijkste grondstof in kernenergie.

De grootste uraniumproducerende landen zijn onder andere Kazachstan, Namibië, Canada, Australië, Oezbekistan en Rusland. In tegenstelling tot de meeste energiegrondstoffen is de vraag naar uranium meestal stabiel, omdat kerncentrales basislastcentrales leveren.

Analisten verwachten dat de uraniumprijzen het dit jaar goed zullen doen. Degenen van Bank of America schreven dat de uraniumprijs de komende jaren zou kunnen stijgen tot $75 per pond. De gemiddelde voorspelling van de uraniumprijs is dat het $60 zou kunnen raken vanaf de huidige prijs van $50.

De bullish case voor uraniumprijzen is vooral te danken aan de voortdurende overgang van fossiele brandstoffen naar groene energie. Terwijl de meeste landen investeren in wind- en zonne-energie, zijn analisten van mening dat kernenergie veel betrouwbaarder is.

Als gevolg hiervan zullen verschillende landen, waaronder de VS, plannen aankondigen om investeringen in kernenergie te stimuleren. Een recent rapport toonde aan dat bijna tweederde van alle $2,8 biljoen aan investeringen in energie zal gaan naar schone bronnen, waaronder kernenergie. Wereldwijde investeringen in kernenergie zullen dit jaar stijgen van $10 miljard in 2022 tot $63 miljard.

Tegelijkertijd zal de aanvoer van uranium naar verwachting niet zo snel groeien. Ten eerste duurt het vele jaren voordat een uraniummijn online gaat. Daarentegen duurt het boren van een schalieoliebron in de VS enkele maanden. Als zodanig zijn analisten van mening dat uranium de komende jaren een tekort aan aanbod zal krijgen.

Global X Nuclear ETF is een van de beste manieren om in nucleair te beleggen. Het heeft meer dan $1,57 miljard aan nettoactiva en een dure kostenratio van 0,69%. Naast uranium in bewaring, belegt het fonds ook in verschillende mijnbouwbedrijven.

Voorspelling URA ETF aandelenkoers

Copy link to section

URA-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat het aandeel Global X Nuclear ETF de afgelopen maanden zijwaarts is bewogen. Als gevolg hiervan zweven de aandelen rond de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden, terwijl de Average True Range (ATR)-indicator verder naar beneden afdrijft.

De huidige prijs ligt rond het hoogste punt in november vorig jaar. Daarom denk ik dat de consolidatiefase de komende maanden zal doorgaan.

Een bullish breakout wordt bevestigd als de prijs boven het belangrijkste weerstandsniveau van $23,32 komt, het hoogste niveau in juni. Als dit gebeurt, is het volgende doel $23,97 (hoogste van 22 september). Een doorbraak boven dit niveau leidt op de lange termijn tot meer opwaarts potentieel.