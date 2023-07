iShares Taiwan ETF heeft dividendrendement van 16%: is EWT een veilige koop?

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Taiwan kampt in 2023 met tegenwind door zorgen over geopolitiek en de vraag naar halfgeleiders. De economie kromp in het eerste kwartaal met 3,02% joj, na een daling met 0,4% in het vierde kwartaal van vorig jaar. Door in twee opeenvolgende kwartalen te krimpen, betekent dit dat Taiwan in een recessie terecht is gekomen. Desondanks is de iShares Taiwan ETF (EWT) dit jaar met ongeveer18% gestegen.

Investeren in Taiwanese aandelen

De economie van Taiwan ondervindt grote tegenwind door de aanhoudende spanningen tussen de VS en China. Als gevolg hiervan investeren veel landen zwaar om hun toeleveringsketens te veranderen. Zo heeft de VS de CHIPs Act aangenomen die tot doel heeft investeringen in halfgeleiders in het land binnen te halen.

Ook Europa investeert miljarden dollars in de halfgeleiderindustrie. Het doel is ervoor te zorgen dat de toeleveringsketens van deze landen sterk genoeg zijn om wereldwijde schokken te weerstaan. De grootste schok is een mogelijke invasie van Taiwan door China.

Toch zal Taiwan een voorsprong behouden in de halfgeleiderindustrie vanwege het vergevorderde stadium van zijn fabrieken. Het is ook vermeldenswaard dat veel Taiwanese bedrijven in westerse landen investeren. Taiwan Semiconductor investeert bijvoorbeeld 40 miljard dollar in een fabriek in Arizona.

Daarom mijden veel beleggers de iShares Taiwan ETF vanwege de geopolitieke risico’s en de angst dat het land zijn voorsprong in de semi-industrie zal verliezen. Hoewel een invasie waarschijnlijk is, zal Taiwan de komende jaren waarschijnlijk blijven groeien.

EWT ETF is ook een kunstmatige intelligentie spelen aangezien de grootste bestanddelen in de technische industrie zitten. Technologieaandelen maken ongeveer 60% van het fonds uit. Ze omvatten bedrijven als Taiwan Semi, Foxconn, MediaTek en United Microelectronics.

Is de iShares Taiwan ETF een goede koop?

Daarom ben ik van mening dat de iShares Taiwan ETF om drie redenen een goede investering is. Ten eerste hebben geopolitieke angsten geleid tot kortingen in het fonds. Ik geloof dat bedrijven als TSMC en Foxconn moeilijk te vervangen zijn, zelfs als de risico’s worden verminderd.

Ten tweede heeft het fonds een enorm dividendrendement dat te moeilijk te negeren is. Het heeft een TTM-rendement van 15,8% en een termijnrendement van 16%. In de afgelopen 3 en 5 jaar had het dividendrendement een CAGR van respectievelijk 94% en 45%.

Bovendien ondersteunen technische factoren het fonds. De daily chart laat zien dat de EWT ETF de afgelopen maanden in een sterke bullish trend zat. Het is erin geslaagd om het 50% Fibonacci Retracement-niveau te overschrijden. Het fonds wordt ook ondersteund door de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden.

De kans is groot dat de iShares MSCI Taiwan ETF zal blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandsniveau van $53,22, het retracementpunt van 78,6%.